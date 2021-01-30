وكالة الافواج الامنية وظائف للنساء 1442 طبيعة عمل الافواج الامنية للنساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة الافواج الامنية وظائف للنساء 1442 في وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل والقبول في وكالة الداخلية السعودية لشؤون الأفواج الأمنية نساء ١٤٤٢ على رتبتي جندي أول، جندي، وذلك في مناطق الرياض، عسير، جازان، نجران، لتوظيف العنصر النسائي في القيام بأعمال الأمن والحراسة.

وسيتم استقبال طلبات التسجيل والقبول في قوات الأفواج الأمنية نساء 1442 خلال الفترة الزمنية المحددة والمعلنة من وزارة الداخلية السعودية، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق ١٧\٦\١٤٤٢ بداية من الساعة العاشرة صباحا، ويغلق التسجيل يوم الخميس الموافق ٢٢\٦\١٤٤٢ العاشرة صباحا عبر منصة أبشر للتوظيف.

شروط وظائف الافواج الامنية 1442 للنساء

تتمثل شروط التقديم في الافواج الامنية نساء ١٤٤٢ فيما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون سبق الحكم على المتقدمة في جرائم مخلة بحسن السير والسلوك.

أن تكون الهوية الوطنية سارية أثناء التقديم.

أن تكون المتقدمة لائقة طبيا، بحيث يتناسب الوزن مع الطول.

ألا يكون سبق التعيين للمتقدم في أحد وظائف عسكرية.

يمتنع التقديم لمن هي متزوجة من أجنبي.

يشترط المؤهل الفني المطلوب للوظيفة المتقدمة عليها عبر وكالة الأفواج الأمنية وظائف الافواج الامنية 1442 للنساء.

خطوات التقديم في قوات الأفواج الأمنية نساء 1442

يتم التسجيل في الافواج الامنية نساء ١٤٤٢ من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى مسار جدارة. النقر على وظائف متاحة. تحديد الوظيفة المتقدم عليها. مراجعة الشروط والتفاصيل التي وضعتها إدارة القبول المركزي للتأكد من مدى مطابقة القبول. الضغط على تقديم طلب. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. إرفاق شهادة الثانوية العامة والمستندات المطلوبة. الضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب. تظهر نتائج القبول المبدئي في قوات الأفواج الأمنية نساء 1442 بعد فرز الطلبات المتقدمة.

تشترط وكالة الافواج الامنية في وزارة الداخلية السعودية الالتزام بالشروط العامة للقبول مبدئيا، كما طالبت المتقدمين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحدد للتسجيل في الافواج الامنية ١٤٤٢ نساء، وسيتم إعلان نتائج القبول المبدئي في قوات الافواج الامنية خلال 30 يوم من إقفال التسجيل.

طبيعة عمل الافواج الامنية للنساء

تم تأسيس قوات الافواج الامنية في ١١ اغسطس ٢٠١٠ بعد الأمر السامي، وتم اعتمادها ضمن المنظومة العسكرية بوكالة الداخلية السعودية في ١٤ ديسمبر ٢٠١٥، لتصبح القطاع العسكري المختص بمحاربة العصابات، ومناطق الجبل، والحدود، وتحصل على صلاحية القبض والتفتيش والضبط والمطاردة بخلاف إطلاق النار وفقا للنظام العسكري بمساندة القوات العسكرية.