وظائف وزارة الدفاع على برنامج التعاقد المباشر تعرف على التخصصات المطلوبة

وظائف وزارة الدفاع على برنامج التعاقد المباشر وظائف شاغرة قامت وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية بالإعلان عنها وذلك من خلال برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وذلك لعام 1442 هجرياََ حيث توفر وزارة الدفاع الوظائف للمتقدمين السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة ، وقد قامت إدارة الشؤون التعاقدين والارتباط التابعة لهيئة إدارة القوات الجوية بتحديد الوظائف الشاغرة على برنامج التعاقد المباشر ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على تلك الوظائف. وظيفة شاغرة رقم 185 : في جناح الاستخبارات فني تفسير صور جوية وذلك في قاعدة الملك فهد الجوية التابعة للقطاع الغربي. وظيفة شاغرة رقم 190 : في قاعدة الملك فهد الجوية التابعة للقطاع الغربي في جناح الإمدادات وظيفة شاغرة فني أنظمة معلومات الصيانة. وظيفة رقم 195 : وظيفة فني أنظمة سوائل وذلك في قاعدة الملك فهد الجوية بجناح الاستخبارات التابعة للقطاع الغربي. وظيفة شاغرة رقم 12 : وظيفة أخصائي مناهج قيادة القوات الجوية تابع لإدارة تدريب القوات الجوية. وظيفة رقم 92 : وظيفة مدخل بيانات ومعالج نصوص تابع لهيئة إدارة القوات الجوية. كيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع ومعلومات عنها قامت وزارة الدفاع بتحديد أماكن الوظائف الشاغرة في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي في وحدة جناح الاستخبارات والأمن.

تقع الوظائف الشاغرة تحت المسمى الوظيفي فني تفسير صور جوية.

يتم استقبال طلبات المتقدمين لوظائف القوات الجوية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط التابعة لهيئة إدارة القوات الجوية وذلك خلال الفترة من 1442/6/18 وحتي الفترة 1442/6/29 كما يمكن للمتقدمين الاستفسار عن طريق الهاتف على الرقم 0114769777.

يمكن للمتقدم الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بوظائف القوات الجوية في وزارة الدفاع من خلال الدخول على رابط وظائف الوزارة. شروط التقديم على الوظائف والمؤهلات والتخصصات والخبرات المطلوبة يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا تقل سنوات الخبرة في تخصص الوظيفة عن 6 سنوات.

يشترط أن يكون المتقدم بكالوريوس علوم جوية بالإضافة إلى الحصول على دورات تخصصية في مجال الوظيفة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على دورة تأسيسة وذلك في مجال تفسير الصور الجوية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دورة. تدريبية في تفسير الصور الجوية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على حاصل على دورة المستوى الخامس في للمستويات الفنية في نفس تخصص الوظيفة. كيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع ومعلومات عنهاشروط التقديم على الوظائف والمؤهلات والتخصصات والخبرات المطلوبة

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