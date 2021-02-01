توطين وظائف خدمة العملاء وقرار احمد الراجحي بقصورها علي السعوديين فقط

توطين وظائف خدمة العملاء بقرار صادر من السيد الوزير احمد الراجحي وزير وزارة الموارد البشرية وقراره الذي يخص وظائف خدمة العملاء والذين يعملون فيها عن بعد ومضمون القرار بقصوره فقط في التعيين علي السعوديين فقط بالإضافة إلي التوطين الخاص بالوظائف عن بعد كما تم التوضيح من وزارة الموارد البشرية ووزيرها احمد الراجحي بأن القرار الخاص بقصور الوظائف علي السعوديين في الوظائف عن بعد تم طرحه علي الحساب الخاص بالوزارة في منصة تويتر ويتم التعيين في الوظائف عن بعد وأمر التوطين الخاص بها و العاملين بها يمكن أن يتم التعاقد مع من يرغب في الوظائف والتعيين يمكنه التعاقد في الوظائف بميزة عن بعد بالتعاقد المباشر أو غير المباشر من وزارة الموارد البشرية عبر هدف .

توطين وظائف خدمة العملاء واحمد الراجحي وزير وزارة الموارد البشرية وما جاء من قرار من سيادته :-

احمد الراجحي وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضح في قراره الصادر اليوم الخاص بأمر التوطين أنه بحسب ما تم من مضمون الخاص بالوظائف عن بعد يشمل أيضاً عقود العمل وكذلك أيضاً تعهيد الخدمات والتي من خلالها خدمة العملاء تقدم الخدمات التي تلزم بأمر مقتضاها أصحاب الأعمال بأن يقدموا الأمر المتعلق بالعمل عن بعد من خلال العاملين في وزارة الموارد البشرية ووفقاً لما تم وجاء من قرار التوطين فأن القرار الصادر تم التعاون فيه مع وزارة الاتصالات

وزارة الموارد البشرية وتعاونها مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق بأمر التوطين في الوظائف عن بعد :-

وزير وزارة الموارد البشرية السيد احمد الراجحي وقراره الخاص بأمر التوطين للوظائف وقسمها عن بعد تم التعاون في هذا القرار مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي بدورها قد ساهمت في الدعم وكذلك الحصر في الشركات التي تعمل في القطاع الخاص والتي بدورها استفادت من هذا القرار في أمر التوطين في الوظائف و العامين عن بعد .

التوطين في الوظائف و العاملين عن بعد من احمد الراجحي وما يشمل القرار من المستهدف منه :-

السيد الوزير احمد الراجحي وزير وزارة الموارد البشرية وفيما يتعلق بأمر التوطين قال أن البيان الصادر من سيادته هدفه استهداف جميع المهن وأيضاً الوظائف التي يتم تقديمها من مراكز الاتصالات في الوظائف بميزة عن بعد سواءً أذا كان يتم عن طريق الهاتف أو يتم تقديمه علي البريد الإلكتروني أو بصفة الوسائل الخاصة بالمحادثات وإمكانية ذلك أيضاً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وميزة التفاعل المباشر وغيرها فيما يتعلق بالوظائف في أمر التوطين من وزارة الموارد البشرية وقرار احمد الراجحي .

توطين وظائف خدمة العملاء وقرار السيد احمد الراجحي فيما يخص أمر التوطين في وظائف خدمة العملاء في القرار الخاص عن بعد أضافت وزارة الموارد البشرية بأنه تم التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيتم تقديم برامج متعددة في مهن خدمة العملاء حيث سيقوم الصندوق بتقديم هذه البرامج الخاصة بالتدريب وذلك من خلال القنوات الخاصة بالتدريب .