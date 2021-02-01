وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية، كبرى الشركات العاملة في مجال التسوق منذ عام 1982، عن حاجتها الى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات “عليا و متوسطة” وذلك للعمل بفروع الشركة بالتجمع الخامس و مصر الجديدة و الزمالك و المعادي، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية
- مطلوب شيفات جزارة، مؤهلات عليا و متوسطة.
- مطلوب شيفات بقالة.
- مطلوب شيفات تنظيف و بيع اسماك مؤهلات متوسطة.
- مطلوب شيفات خباز وتسوية مخبوزات، مؤهلات عليا و متوسطة.
- مطلوب منسق بالأقسام المختلفة.
- مطلوب مراقبين امن.
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الشروط وطرق التقدم لوظائف أوسكار جراند ستورز
يشترط مؤهلات عليا و متوسطة و خبرة في مجال العمل، للجنسين، و أن لا يزيد السن عن 54 سنة، بمرتبات مجزية حسب الخبرة و توفر الشركة مواصلات وبدل مواصلات و تأمينات صحية و اجتماعية و حوافز، والعمل 9 ساعات، و للراغبين في التقدم لشغل الوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية“.
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