التسجيل في وظائف الحرم النبوي الشريف للنساء 1442 هجرياً

وظائف الحرم النبوي للنساء, أعلنت كلية ومعهد المسجد النبوي عن حاجتها لشغل الكثير من الوظائف للنساء وذلك وفقاً لشروط ومتطلبات معينة, حيث تبحث الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية عن وظائف مختصة بالنساء وذلك في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة في وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعطاء المرأة السعودية الكثير من الحقوق والمميزات التي لم تكن موجودة في السابق، حتي تتمكن المرأة من أخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع كباقي المجتمعات في جميع أنحاء العالم, ولمعرفة الوظائف المتاحة في كلية ومعهد المسجد النبوي الشريف, والشروط الواجب توافرها في المتقدمة, والمستندات المطلوبة للتقديم, وأخر موعد التقديم.

القرآن الكريم وتفريعاته. الحديث الشريف ومشتقاته. الفقه وأصوله. التربية الإسلامية, اللغة العربية, التاريخ الإسلامي. العقيدة. الإدارة العامة, إدارة الأعمال, نظم المعلومات.

للتقدم للوظائف الخالية بالحرم النبوي الشريف لابد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون خريجة أحد الجامعات الموجودة بالمملكة العربية السعودية, في حالة حصلت علي شهادتها من أحد الجامعات خارج المملكة لابد أن تكون هذه الجامعة معترف بها من وزارة التعليم السعودي.

أن تستطيع النجاح في الامتحانات التحريرية.

إذا استطاعت النجاح في الامتحانات التحريرية لابد بعدها أن تقوم بإجراء مقابلة شخصية واجتيازها.

إحضار الcv الخاص بالمتقدمة. صورة من الأوراق الآتية ( المؤهل العلمي- الدورات التدريبية الحاصلة عليها- الهوية الشخصية- الأحوال المدنية- الخبرات العلمية والعملية).

التخصصات المطلوبة لوظائف الحرم النبوي الشريف للنساءالشروط والأحكام المطلوبة للحصول علي وظائف الحرم النبوي الشريف للنساءالأوراق المطلوبة لشغل وظائف الحرم النبوي الشريف للنساءمواعيد التقديم لوظائف الحرم النبوي الشريف للنساء

صرحت كلية ومعهد المسجد النبوي الشريف عن مواعيد التقديم علي الوظائف المتاحة في الجامعة والخاصة بالنساء, حيث يبدأ التقديم علي الوظائف بداية من يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021, حتي يوم 4 فبراير لسنة 2021.

كما أعلنت الجامعة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بوظائف الحرم النبوي الشريف للنساء بعد مراجعة كافة طلبات التوظيف المقدمة من السيدات, ومن تتم اختيارها سوف يتم إرسال رسالة لها عبر بريدها الإلكتروني وتحتوي هذه الرسالة علي مواعيد الامتحانات والمقابلات الشخصية.