انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف الحكومة المصرية لشهر فبراير 2021 وظائف بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف الحكومة المصرية 2021 تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فقد أعلنت كل من ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية 2021

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، حيث يختص ذلك الموقع بعرض إعلانات وظائف الحكومة 2021 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (أكاديمية السادات للعلوم الإدارية):

مدير عام الشئون الإدارية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

المعرفة الكافية بعلوم الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 10-1-2021 وحتى 9-2-2021.

وظائف وزارة الصحة والسكان (هيئة الإسعاف المصرية):

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب ويفضل الحاصلين على الدراسات العليا.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

المعرفة الكافية بعلوم الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

اجتياز البرامج التدريبية المتاحة من قبل الهيئة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى، أو ألا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 48 عامًا.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 19-1-2021 وحتى 18-2-2021.

وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (مديرية الزراعة ببني سويف):

مدير عام الزراعة بمركز بني سويف.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي زراعي.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاز القرارا والإقناع والعرض والإتصال وحل المشكلات .

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة من الدرجة القيادية، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر عام 2016.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 27-1-2021 وحتى 26-2-2021.

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2021 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.