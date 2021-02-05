انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/2/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، حيث اشتملت على مئات الوظائف الشاغرة والمتميزة لجميع المؤهلات ” عليا ومتوسطة وبدون مؤهل” للعمل بكبرى الشركات والمصانع والفنادق، ونستعرض الآن على مصر فايف عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة.

تضمنت إعلانات جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/2/2021، عدد من فرص العمل الشاغرة بكبرى الشركات والمكاتب من مهندسين في مختلف التخصصات وفنيين وعمال وعاملات ومشرفين وأخصائيين وأمناء مخازن ومحاسبين ومحامين وشيفات و كاشير وموظفات استقبال وسكرتارية وسائقين وأفراد امن ومندوبين مبيعات وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

وظائف خالية بشركة كبرى بالعبور. فرص عمل بشركة حلويات كبرى بالدقي. وظائف خالية بشركة برمجة ونظم أمنية كبرى. مطلوب سكرتارية للعمل فورا بشركة كبرى بالسادس من أكتوبر. مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة بلاستيك. فرص عمل بشركة سعودي سوبر ماركت لجميع المؤهلات. مطلوب فنيين لشركة صيانة أجهزة منزلية. وظائف خالية بشركة صناعة سيارات بالقاهرة.

ونتابع الآن بالصور عرض جديد وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 5/2/2021