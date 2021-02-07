القوى العاملة تُعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود 4219 فرصة عمل لمن يرغب فى العمل بمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً فى بعض الوظائف وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل التى تنشرها الوزارة شهرياً من خلال موقعها على شبكة الإنترنت “موقع وزارة القوى العاملة”.

وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بأن فرص العمل المعروضة تشمل كل من الإناث والذكور ومنها وظائف تصلح لذوى الاحتياجات الخاصة، وتشمل تخصصات متعددة وتتراوح المرتبات الشهرية لهذه الوظائف ما بين 1200 جنيه إلى 8000 جنيه بخلاف العديد من المميزات الأخرى منها التأمين الصحى والاجتماعي وذلك فى 59 شركة ومصنع قطاع خاص فى تسع محافظات خلال النشرة القومية للتشغيل الخاصة بشهر فبراير.

وصرح الدكتور سعفان بأن من يرغب فى معرفة التفاصيل الكاملة لكل وظيفة من هذه الوظائف عليه الدخول على موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الخاص به والدخول على النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى برنامج طالبي العمل وسوف يطلع على جميع الوظائف وعناوين الشركات والمرتب الخاص بكل وظيفة والمؤهلات المطلوبة والعدد المطلوب لكل وظيفة من هذه الوظائف.

كما أشار وزير القوى العاملة بأن النشرة القومية للتشغيل هذا الشهر تطلب الوظائف التالية فى المحافظات المختلفة وهى مندوبين توزيع، ومراقبين جودة، ومندسين، وفنيين جودة، وعمال إنتاج، وشيف شواية، وشيف جزار، وسائقين، وموظفين خدمة عملاء، وعمال تعبئة وتغليف، ومشغل ماكينات، وقني صيانة، ومدير فرع، ومدير أغذية، ومشرف بقالة جزارة، وكاشير، ومنسق ممرات، وبائع بقالة، وبائع جزارة، وعامل مخازن، وعامل نظافة، ومندوب مبيعات، وفني صيانة.

ومن المؤهلات والوظائف المطلوبة عامل إنتاج، وكيميائي حاصل على بكالوريوس علوم، ومهندس زراعي، وأخصائي IT وأخصائى تخطيط، ومدير تخطيط، وكاشير، وخدمة عملاء، ومصمم جرافيك، وسائق درجة أولى، ونساج، وأخصائي أمن صناعي، ونجار، وسباك، وعامل زراعي، ومحاسبين، ومهندس كهرباء، ومساعد نساج، وفني تجهيزات للشباب من مختلف التخصصات، وعمال خياطة، وعامل مخازن، ومشرف جودة، وفرد أمن، ومسق ميداني، ومندوب مبيعات.

ويمكن اطلاع على النشرة القومية للتشغيل العدد رقم 428 لشهر فبراير 2021 والتي تشمل جميع الوظائف المطلوبة من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو يمكن الاطلاع على الوظائف الخالية من خلال النشرة القومية للتشغيل كاملة من خلال الصور المعروضة