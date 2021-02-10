وظائف شاغرة في شركة زين للاتصالات في مدينة الرياض

أعلنت شركة زين السعودية للإنصالات عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، كما وضعت الهيئة مجموعة من الشروط والمتطلبات الخاصة بالوظيفة وجاء في مقدمة هذه الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وذكرت الشركة أيضا المسميات الوظيفية المتاحة وهي (مدير أول عمليات ما قبل البيع، مدير أول عمليات الأعمال) وأوضحت الشركة أن التقديم للوظيفة إلكترونيا وفقا لبقية التفاصيل التي أعلنت عنها الشركة.

تفاصيل الوظائف الشاغرة في شركة زين

أعلنت الشركة عن المسميات الوظيفية المتاحة بالإضافة إلى ذلك أعلنت عن مجموعة من الشروط لكل وظيفة يجب توافرها لدى المتقدم أو المتقدمة وجاءت هذه الشروط فيما يلي:-

مدير أول عمليات ما قبل البيع

أهم الشروط المذكورة:

لكي تتمكن من التقديم في الوظيفة يجب توافر هذه الشروط لديك:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة أو تخصص تقنية المعلومات أو إدارة الأعمال.

مدير أول عمليات الأعمال

للتقديم في الوظيفة المذكورة يجب استيفاء الشروط الموضحة أدناه:-

أهم الشروط المذكورة:

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو في تخصص التسويق وما يعادلهم.

طريقة التقديم على وظائف شركة زين

إذا توافرت لديك الشروط المذكورة أعلاه وكنت تريد التقديم في الوظائف المعلن عنها فكل ما عليك هو إرسال بياناتك الشخصية كاملة مع كتابة المسمى الوظيفي في الطلب، ومراعاة صحة البيانات المدخلة فالتقديم للوظيفة متاح إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الشركة فسارع بإرسال سيرتك الذاتية قبل أستكمال جميع الوظائف الشاغرة .