انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة شنت إجيماك للمنتجات الكهربائية لجميع المؤهلات براتب يصل حتي 10 آلاف جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة شنت إجيماك للمنتجات الكهربائية “مجمع سي بي سي الصناعي بالسادس من أكتوبر” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 3000 جنية إلي 10000 جنيه، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة شنت إجيماك للمنتجات الكهربائية

مطلوب عدد 3 مهندس تصميم ميكانيكي، و يشترط بكالوريوس هندسة، براتب يبدأ من 5000 إلى 10000 جنيه. مطلوب عدد 1 أمين مخزن، ويشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 3 فني جودة، و يشترط مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه. مطلوب عدد 15 فني تجميع لوحات، ويشترط مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 5 فني تجميع لوحات، ويشترط مؤهلات متوسطة. استيفاء نسبة الـ 5 % لذوى الهمم.

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شروط و مزايا وطرق التقدم لوظائف شركة شنت إجيماك

يشترط مؤهلات متوسطة صناعي بالنسبة لوظائف الفنيين، وذلك براتب يبدأ من 3000 إلى 7000 جنيه، و لجميع الوظائف يشترط خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية وحوافز، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل للقاهرة الكبرى.

ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 38642389 – 01272086009