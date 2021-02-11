عاجل شركة زين السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين الرجال والنساء

تعلن شركة زين السعودية كبري شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية عن توافر وظائف شاغرة للمواطنين من الشباب والنساء وذلك في المقر الرئيس للشركة بمدينة الرياض حيث أن الوظائف الشاغرة تشمل المواطنين ممن يحملون شهادة البكالوريوس وكذلك حملة شهادة الدبلومات الفنية وذلك وفقا للعديد من الشروط للقبول في تلك الوظائف، حيث تعد الشركة هي احدي شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية الرائدة في مجال الاتصالات والتي بدأت منذ 9 سنوات تقريبا تقدم خدمات الجيل الثالث والرابع والخامس وخدمات الأنترنت السريع وخدمات عديدة مثل عناوين الأخبار وتحديث الرياضة والألعاب، حيث تعد الوظائف التي أعلنت عنها الشركة فرصة كبيرة للشباب من الجنسين.

حددت إدارة الشركة عن بعض الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف المتاحة حيث جاء اهم تلك الشروط التالي:

يجب علي المتقدمين اجاده اللغة الانجليزية بدرجة جيدة. يجب علي المتقدمين أن يدون لديهم مهارات التواصل الاجتماعي بدرجة جيدة. يجب أن يكون المتقدم لديه شهادة متوسطة أو اعلي من ذلك (دبلوم، بكالوريوس) يجب أن يكون المتقدمين لديهم الجنسية السعودية.

الرد علي العملاء والشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين بطريقة بسيطة وفعالة.

تنفيذ أداره وسياسة الشركة والعمل بالإمكان المخصصة.

المساعدة في حل مشاكل العملاء بطريقة مميزة.

تسويق منتجات الشركة من خلال تزويد العملاء بالخدمات الجديدة التي توفرها الشركة إلي العملاء.

بيع منتجات شركة زين لزيادة إرادات الشركة.

تقديم الخدمات إلي العملاء بكفاءة عالية.

الأشراف علي الحالات التي تحتاج التواصل مع الشركة في خالة وجود خلل معين.

العمل في فريق جماعي لحل مشاكل العملاء.

الإبلاغ عن المشكلات التي تطرا للعملاء تخص امنهم المعلوماتي.

يتمكن الشباب من الجنسين الرجال والنساء في الالتحاق في بالوظائف في حالة تتوافق عليهم الشروط السابق ذكرها وتسجيل البيانات الخاصة بهم في زين للاتصالات حيث أن المدة الزمنية المحددة للتقديم تبدأ من يوم 10 فبراير 2021 وتستمر حتي يوم الواحد والعشرون من شهر فبراير 2021 الجاري الموافق 9/7/1442 هجرية.

