رابط التقديم على وظائف نسائية برتبة “جندي أول” كلية الملك فهد الأمنية

وظائف نسائية شاغرة للنساء في كلية الملك فهد الأمنية ، قام المسؤولين في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان أن تم فتح باب التسجيل والقبول في وظائف نسائية لكلية الملك فهد الأمنية، وهذه الوظائف خاصة بالنساء الحاملين لشهادة الدبلوم لسنة واحدة فاكثر، وأيضاً وجود عدد من الوظائف الشاغرة لمن يحملون رتبة “جندي أول”، وفي الأساس تهدف هذه الوظائف إلي رفع مستوي معيشة النساء وتوافر فرص عمل مناسبة للنساء ذو الكفاءة العالية، وسوف نقدم لحضراتكم المزيد من المعلومات عن الشروط الواجب توافرها لحصول النساء علي هذه الوظائف، وما هي المؤهلات المطلوبة لديهم وخطوات التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية.

الموعد المحدد للتقديم علي وظائف نسائية برتبة جندي أول في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي انه سيتم قبول طلبات التسجيل من يوم السبت الموافق ” 1442/7/1هـ ” والموافق أيضاً ” 2021/2/13 م ” إلي يوم الخميس الموافق ” 1442/7/6 هـ ” والموافق أيضاً ” 2021/2/18 م ” وذلك من خلال الموقع الرسمي لمنصة ابشر للتوظيف الإلكتروني.

المؤهلات المطلوبة للوظائف النسائية برتبة جندي أول

يجب أن تكون المتقدمة برتبة ” جندي أول ” وسوف نشرح لحضراتكم المؤهلات والتخصصات المطلوبة

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة علي دبلوم سنة واحدة فاكثر في تخصص ” مساعد طبيب أسنان “. يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة علي دبلوم سنتين فاكثر في تخصصات ” تمريض – اللغة الإنجليزية – صيدلة “.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي الوظائف النسائية بكلية الملك فهد الأمنية

ينبغي أن تكون المتقدمة للوظيفة اصلها من المملكة العربية السعودية وتكون نشأت فيها أيضا باستثناء إذا كانت المتقدمة نشأت وترعرعت مع والدها وهو يقدم خدمة للدولة خارج المملكة العربية السعودية. يجب علي المتقدمة للوظيفة أن لا تكون متزوجة من غير سعودي. ينبغي أن يتناسب وزن المتقدمة مع طولها طبقا للائحة الطبية. يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة ذات سيرة حسنة وكذلك سلوكها وسمعتها جيدين وأيضا تكون غير محكوم عليها في جريمة تمس الأمانة والشرف. أن تمتلك المتقدمة للوظيفة هوية وطنية مستقلة ولابد أن تكون مدة صلاحيتها سارية حتي الوقت الذي تقدم فيه. يجب علي المقدمة أن تكون حاصلة علي مؤهل دبلوم اقل شيء ويفضل أن تكون حاصلة علي مؤهل اعلي من الدبلوم. ينبغي علي المتقدمة اجتياز جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة للوظيفة. يجب أن لا تكون المتقدمة قد عملت في أي وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو عملت في أي مؤسسة حكومية وأيضا أن لا تكون أنهت مدة خدمتها في معاهد عسكرية. ينبغي أن تمتلك المتقدمة أوراق ومستندات تثبت المؤهل العلمي والفني أيضا مع إلزامية مصادقة المؤهلين ” العلمي والفني ” من الجهة المختصة. يجب أن تمتلك المتقدمة للوظائف الخاصة بالصحة (بطاقة تسجيل مهني – شهادة تصنيف المؤهل الصحي من الهيئة السعودية بمسمي فني وأيضا صلاحيتها سارية.

خطوات التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية

يجب علي المتقدمة البحث في جوجل عن الموقع الرسمي لمنصة ابشر للتوظيف الإلكتروني والدخول إليها. بعد ذلك يتم الضغط علي ” الوظائف المتاحة حالياً “. ثم نضغط علي أيقونة “موافقة”. يجب علي المتقدمة كتابة كل المعلومات المطلوبة وأيضا تسجل المؤهل العلمي بكل دقة ووضوح لضمان قبول الطلب. بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة ” حفظ الطلب ” ثم تقوم المتقدمة بطباعة طلب التوظيف وبعدها بقليل ستصل رسالة نصية علي الهاتف الخاص بالمتقدمة يوجد بها رقم الطلب ويرجي المحافظة علية إذا كان هناك حاجة إلي مراجعة بيانات معينة. أخيراً يجب أن تكتب كل البيانات بكل وضوح وتفصيل حتي لا يتم استبعاد الطلب.