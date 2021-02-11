وظائف أرامكو السعودية للبترول المعلن عنها من الشركة بتخصصات مختلفة

وظائف أرامكو السعودية للبترول الشركة العريقة في مجال النفط علي مستوي المملكة العربية السعودية وعلي مستوي العالم تعلن اليوم عن وظائف متاحة للتقديم عليها عبر الموقع الرسمي للشركة وتوظيف أرامكو التي أعلنت عنها في مجالات عديدة وتخصصات مختلفة منها تخصص المهندسين وتخصص المحاسبين وأيضاً أقسام التوظيف للإداريين وشركة أرامكو توظيف قسم السكرتارية وقسم الفنيين وأعلنت أرامكو وظائف عن تعيين في قسم السائقين وغيرها من التخصصات المختلفة من خلال الرباط الرسمي لموقع أرامكو .

وظائف أرامكو التي أعلنت عنها الشركة لغير السعوديين وما تم التصريح عنه في هذا الشأن

ما تم الإعلان عنه علي الموقع الرسمي لشركة أرامكو فيما يخص التوظيف لغير السعوديين والتي قالت عنه الشركة بأن الشركة تستقطب فئات الموظفين ليتم تعيينهم في توظيف أرامكو ويكونون ذو أمتلاك الأداء المتميز الذي يتوفر في شخصياتهم لكي ما يتم تعيينهم لأن الشركة توفر لهم الفرص المهنية من خلال أرامكو وظائف والفرص أيضاً مليئة بالتحديات ويتم من الشركة منح كافة من يتم تعيينهم في الوظائف المعلن عنها الفرصة لكي ما يتم إحداث التغيير الإيجابي من خلال وظيفتهم في وظائف أرامكو ويتم السماح والمنح لكافة الموظفين الذين يتم تعيينه أيضاً فرصة لكي ما يقوموا بالأعمال التي كانوا يحلمون بها ويحلمون في التعيين في شركة أرامكو توظيف وتدعمهم الشركة لكي ما يمكنهم تحقيق الإنجازات الأكبر مما كانوا يتطلعون إليه في وظائف أرامكو .

وظائف أرامكو وما تتطلع أليه الشركة في التعيين لكفاءات مختلفة في تخصصات مختلفة داخل الشركة

توظيف أرامكو والتي قالت عنه الشركة بأنه تتطلع إلي أن يتم أستقطاب كافة الكوادر المهنية والذين لديهم الخبرات الواسعة والمتخصصة في مجال العمل وتشمل هذه الوظائف أقسام الهندسة وأقسام علوم الحفر وقسم البحوث وقسم التطوير كما تشمل وظائف أرامكو أيضاً أقسام التعليم وقسم الشئون المالية وأقسام القانون وغير ذلك من الأقسام والتي تندرج تحت التخصصات المختلفة الإدارية وتسعي شركة أرامكو توظيف بأن يتم استقطاب المرشحين للوظائف وتكون خبراتهم العملية ما بين عدد سنوات 5 سنين إلي عدد سنوات 10 وهذا الحد الأدنى المحدد في شأن أرامكو وظائف .

القوائم المتاحة للتوظيف لغير السعوديين في الموقع الرسمي الخاص بشركة أرامكو

توظيف أرامكو لغير السعوديين بمجرد الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالشركة وفي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة ستجد هناك قائمتين القائمة الأولي والمتاح به أرامكو توظيف لغير السعوديين في منتصف الصفحة ستجد قائمة تحتوي علي كلمة التقديم وبمجرد الضغط عليها يتم فتح القوائم الخاصة بالوظائف المتاحة في أرامكو توظيف وكافة المعلومات المتعلقة بشأن التعيين في الوظائف ومن خلال القائمة يتم زيارة الموقع الذي يخص منطقتك كما ستجد قائمة أخري في منتصف الصفحة الرئيسية لموقع توظيف أرامكو والتي من خلالها يتم شرح كافة المزايا المتعلقة بكافة الوظائف التي تم طرحها لغير السعوديين في شركة أرامكو توظيف .

توظيف أرامكو ومن هم حديثي التخرج بكالوريوس جامعي سواء بخبرة أو بدون خبرة . أرامكو توظيف والتعيين في قسم الهندسة أقسام الميكانيكا والكهرباء وقسم المدنية وقسم الصناعية وأيضاً الهندسة البحرية وفي قسم هندسة الطيران وقسم السلامة والهندسة بقسم الحماية من الحريق . شركة أرامكو توظيف والتعيين في قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات أقسام الحاسب والبرمجيات وقسم هندسة الشبكات وقسم علوم الحاسب وأيضاً تقنية المعلومات وقسم أمن المعلومات . أرامكو توظيف في قسم العلوم والمندرج تحتها أقسام كلاً من الجيوفيزياء والجيولوجيا والهندسة المعمارية وقسم الفيزياء وأقسام علوم البحار وعلوم الطاقة وقسم علوم الرياضيات والإحصاء والعلوم البيئية . ارامكو توظيف أعلنت أيضاً عن التعيين في قسم الأعمال التجارية والذي يحتوي علي أقسام نظم معلومات إدارة أعمال وقسم المالية والمحاسبة والتسويق والقسم الخاص بإدارة قسم الأمداد وإدارة المشاريع الخاصة بالشركة وقسم الموارد البشرية والاقتصاد وأقسام مختلفة في توظيف أرامكو . التعيين في قسم القانون والذي يندرج تحت هذا القسم التعيين في القانون الدولي والقانون الخاص بالشركات والقانون السياسي وقسم العدالة الاجتماعية وقسم علم الأجرام وقسم القانون الإسلامي والدراسات . التعيين في الشركة في قسم الفنون وبه أقسام التصميم الداخلي والقسم الخاص بالجرافيك والعلاقات العامة والاتصالات والأعلام وقسم الآداب الانجليزي وقسم اللغة العربية وقسم العلوم السياسية .

شرط أساسي لمن يتقدم لأقسام تم تحديدها من الشركة يكون سعودي الجنسية .

يكون الشخص خريج وحاصل علي أحد التخصصات المعلنة عاليه .

المعدل التراكمي للخريج تم تحديده أن يكون بين 2 من 4 أو أن يكون من 3.5 إلي 5 أو ما يعادل ذلك في الأقسام الخاصة بالهندسة أو العلوم أو تقنية المعلومات .

المعدل التراكمي الخاص بالخريج يكون ما بين 2.5 من 4 إلي معدل تراكمي 3.5 إلي 5 درجات في الأقسام الخاصة بقسم الفنون والآداب وقسم القانون والعلوم الإدارية .

الوظائف الخاصة بقسم الهندسة يتم التسجيل بها بالشكل الرسمي في مقر الهيئة السعودية للمهندسين وشرط أن يكون قد تم الحصول علي أعتماد مهني ويتم أرفاق ما يثبت ذلك من مستندات .

يتم اجتياز كافة الشروط الموضوعة للتعيين والمقابلات الشخصية وكافة الأمور المتعلقة بالفحص الطبي .

الوظائف المتاحة والتي تم طرحها من الشركة علي الموقع الرسمي الخاص بهاالشروط التي تم وضعها من الشركة الخاصة بحديثي التخرج لكي ما يتم تعيينهم بالشركة

وظائف أرامكو والتي تم الإعلان عنها اليوم من الشركة السعودية المنتجة للبترول وما تم عرضه من كافة التفاصيل المتعلقة بالشأن وإذا ما كانت هناك الرغبة في التعرف علي المزيد الذي يخص الوظائف يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للشركة عبر الأنترنت لمعرفة ما هي الأمور المتعلقة بالوظائف وكافة الشروط للوظائف سواء كانت للسعوديين أو غير السعوديين