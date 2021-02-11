بالرابط كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن وظائف نسائية شاغرة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة برتبة جندي أول للعمل بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك من حملة مؤهل شهادة الدبلوم، وسوف نتناول في هذا التقرير تخصصات الدبلوم المطلوبة لشغل وظائف كلية الملك فهد الأمنية، وأيضاً شروط ورابط التقديم على الوظائف النسائية الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية:-

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشئون العسكرية عن المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء برتبة جندي أول، حيث جاءت التخصصات المطلوبة هي :-

* من الحاصلات على دبلوم سنة فأعلي في تخصص مساعد طبيب أسنان.

* من الحاصلات على دبلوم سنتين فأعلي في تخصصات اللغة الانجليزية، الصيدلة، التمريض.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية:-

يجب أن يتوفر في المتقدمات لشغل وظائف كلية الملك فهد الأمنية الشروط الآتية:-

* أن تكون المتقدمة من الحاصلات على مؤهل الدبلوم ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلي.

* أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وتستثني من نشأت مع والديها في الخارج أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

* أن تكون حسن السير والسمعة والسلوك.

* أن يكون لديها بطاقة هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية عند التقديم.

* ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

* أن تجتاز اختبارات القبول والتسجيل وكافة الاختبارات التي ستعلن عنها الكلية.

* ألا يكون لها سبق التعيين على وظائف خاضعة للخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماتها في المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

* أن يكون لدي المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف لمؤهلها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رابط ومواعيد التقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية:-

يمكن لمن تتوافر فيهن الشروط المعلنة لشغل الوظائف الشاغرة رتبة جندي أول للعمل في كلية الملك فهد الأمنية تسجيل بياناتهم عبر أبشر توظيف، وذلك في الفترة من يوم السبت المقبل الموافق 1/7/1442 وحتى يوم الخميس الموافق 6/7/1442.