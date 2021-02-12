- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - جريدة الوسيط الأسبوعية جريدة عربية ومصرية تهتم بنشر إعلانات في مختلف المجالات، وتنشر أسبوعيا المئات من إعلانات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ونتابع اليوم ومن خلال خدمة الوظائف الخالية المقدمة من مصر فايف نشر إعلانات وظائف جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021.
فقد نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات والمصانع والمكاتب الاستشارية، من مهندسين في جميع التخصصات وإداريين وقانونيين ومحامين ومندوبين مبيعات ومحاسبين وسكرتارية وموظفين استقبال وسائقين وعمال وعاملات وفنيين وممرضين وأطباء، وغيرها من الوظائف المتميزة، وننشر الان على مصر فايف اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمكاتب.
وظائف آخري:
- وظائف خالية بشركة شنت إجيماك للمنتجات الكهربائية لجميع المؤهلات براتب يصل حتي 10 آلاف جنيه
- آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر فبراير 2021
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/2/2021
- وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية
وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021
- وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال المشروعات الزراعية بالسادس من أكتوبر.
- مطلوب محامين لمكتب محاماة شهير بالعبور.
- فرص عمل بمصنع مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر.
- توكيل ومركز خدمة سيارات كتكامل يعلن عن وظائف لجميع المؤهلات.
- وظائف خالية بشركة كبرى بالعبور.
- وظائف خالية بشركة طبية.
- مطلوب فنيين لشركة خدمات كبرى.
- فرص عمل بمطعم إيطالي بوسط البلد.
وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 على مصر فايف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.