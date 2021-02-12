انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جريدة الوسيط الأسبوعية جريدة عربية ومصرية تهتم بنشر إعلانات في مختلف المجالات، وتنشر أسبوعيا المئات من إعلانات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ونتابع اليوم ومن خلال خدمة الوظائف الخالية المقدمة من مصر فايف نشر إعلانات وظائف جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021.

فقد نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات والمصانع والمكاتب الاستشارية، من مهندسين في جميع التخصصات وإداريين وقانونيين ومحامين ومندوبين مبيعات ومحاسبين وسكرتارية وموظفين استقبال وسائقين وعمال وعاملات وفنيين وممرضين وأطباء، وغيرها من الوظائف المتميزة، وننشر الان على مصر فايف اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمكاتب.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال المشروعات الزراعية بالسادس من أكتوبر. مطلوب محامين لمكتب محاماة شهير بالعبور. فرص عمل بمصنع مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر. توكيل ومركز خدمة سيارات كتكامل يعلن عن وظائف لجميع المؤهلات. وظائف خالية بشركة كبرى بالعبور. وظائف خالية بشركة طبية. مطلوب فنيين لشركة خدمات كبرى. فرص عمل بمطعم إيطالي بوسط البلد.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 12/2/2021 على مصر فايف.