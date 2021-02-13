وظائف إدارية وهندسية في شركة الكهرباء، قد أوضحت شركة الكهرباء بالمملكة السعودية من خلال الموقع الرسمي الخاص عبر الانترنت عن توفر العديد من الوظائف الإدارية والهندسية لجميع المواطنين السعوديين الذين حصلوا على شهادات البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات، حتى يتمكن من العمل في المركز الرئيسي في الشركة المتواجد في مدينة الرياض بالمملكة السعودية وقامت شركة الكهرباء بتوضيح جميع التفاصيل التي تتعلق وظائف شركة الكهرباء بشكل تفصيلي وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السور القادم.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء

يمكنكم التقديم على وظائف شركة الكهرباء التي أعلنت عنها والتي تتضمن ممثل اكتساب المواهب ومحلل الأول إدارة المخاطر والعلاقات العامة وتشمل أيضا أخصائي إدارة المخاطر ومهندس نقل ومحلل المحاسبة وكذلك تتضمن محلل الأول إدارة المخاطر المالية.

خطوات التقديم على وظائف الشركات السعودية

يمكن لجميع الأشخاص المصابين في الرسول عن الوظائف الشاغرة التابعة لشركة الكهرباء بالمملكة السعودية إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت شركة الكهرباء بالمملكة السعودية، وذلك بدءا من الأوضاع شهر فبراير2021 يمكن الجميع تسجيل الدخول في أسرع وقت قبل قفل باب التسجيل.

خطوات التقديم على عداد مؤقت

شركة الكهرباء بالمملكة قمت بتوضيح إمكانيات التقديم على طلب عداد مؤقت بعد الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء بعد ذلك يتم اختياره خدمات إضافية وبعد ذلك يتم الضغط على طلبات الخدمة الكهربائية ثم اختيار عداد مؤقت

وأكد قبل ذلك هيئة الكهرباء أن تركيب العدادات الذكية يكون من ضمن الخطة الذكية التي تتبعها المملكة خلال الفترة القادمة بدون دفع أي مصاريف أو تكاليف، بينما أوضحت أن شركة الكهرباء أن الذي يقوم بتقديم لتركيب العداد الذكي يصل إلى ثلاث مراحل والتي تتضمن أنظمة الاتصالات وأنظمة الفواتير ويتم تنزيل هذا التطبيق للأجهزة الذكية.