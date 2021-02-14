وظائف كارفور لجميع المؤهلات – تعرف على الشروط وطريقة التقديم الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - يعلن كارفور هايبر ماركت الطريق الدائري بمدينة المعارج ” 11435 المعادي القطامية – سيتي سنتر” عن حاجته إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات لجميع المؤهلات، للعمل فورا برواتب مجزية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب على مصر فايف.

وظائف كارفور هايبر ماركت لجميع المؤهلات

مطلوب عدد 25 كاشير، و يشترط مؤهل عالي مناسب من الجنسين. مطلوب عدد 15 خدمة عملاء، و يشترط مؤهلات عليا من الجنسين، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 2 مصمم جرافيك، و يشترط مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 5 جزار، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 5 عامل ممر، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 25 عامل من الجنسين، و يشترط أن لا يزيد السن عن 26 سنة. استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم.

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شروط و مزايا وطرق التقدم

يشترط أن لا يقل السن عن 30 سنة، من الجنسين لجميع المؤهلات، و تقدم الشركة تأمينات و حوافز، و رواتب مجزية تبدأ من 2500 جنية، و للراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 21600119202 – أو من خلال الخط الساخن : 16061