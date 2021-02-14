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انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف كارفور لجميع المؤهلات – تعرف على الشروط وطريقة التقديم الآن والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يعلن كارفور هايبر ماركت الطريق الدائري بمدينة المعارج ” 11435 المعادي القطامية – سيتي سنتر” عن حاجته إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات لجميع المؤهلات، للعمل فورا برواتب مجزية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب على مصر فايف.
وظائف كارفور هايبر ماركت لجميع المؤهلات
- مطلوب عدد 25 كاشير، و يشترط مؤهل عالي مناسب من الجنسين.
- مطلوب عدد 15 خدمة عملاء، و يشترط مؤهلات عليا من الجنسين، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة.
- مطلوب عدد 2 مصمم جرافيك، و يشترط مؤهل عالي مناسب.
- مطلوب عدد 5 جزار، مؤهلات متوسطة.
- مطلوب عدد 5 عامل ممر، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط.
- مطلوب عدد 25 عامل من الجنسين، و يشترط أن لا يزيد السن عن 26 سنة.
- استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم.
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شروط و مزايا وطرق التقدم
يشترط أن لا يقل السن عن 30 سنة، من الجنسين لجميع المؤهلات، و تقدم الشركة تأمينات و حوافز، و رواتب مجزية تبدأ من 2500 جنية، و للراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 21600119202 – أو من خلال الخط الساخن : 16061
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