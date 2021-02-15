وظائف خالية بشركة ترانزيشن للهواتف الذكية لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ترانزيشن للهواتف الذكية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2700 إلى 3000 جنيه، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة ترانزيشن للهواتف الذكية

مطلوب كول سنتر، مؤهل عالي خريجين، ويشترط إجادة اللغة الانجليزية وخبرة لا تقل عن 6 اشهر، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 2700 جنيه، للعمل بفروع الشركة رمسيس – القاهرة. مطلوب فنيين صيانة موبايل، للعمل بفروع الشركة بالإسكندرية والقاهرة والمنصورة، ويشترط مؤهل عالي ومتوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، خبرة في مجال العمل، وأن يجيد اللغة الانجليزية، براتب يبدأ من 3000 جنيه. مطلوب أمناء مخازن، ويشترط مؤهلات عليا مناسبة وخريجين، اقصي حد للسن 30 سنة، ويشترط خبرة لا تقل عن سنة في نفس مجال العمل، وأن يجيد الانجليزية والحاسب الألى، براتب 2700 جنيه، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة رمسيس.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة وخبرة في نفس مجال العمل، كما يشترط أيضا إجادة اللغة الانجليزية للراغبين، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية ويومين أجازة، والعمل 8 ساعات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوب يرجى تعبئة البيانات المطلوب بالرابط التالي ” وظائف شركة ترانزيشن للهواتف الذكية“.