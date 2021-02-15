وظائف السوق المالية “تداول” السعودية ورواتب 14000 ريال للبرنامج تطوير الخريجين GDP

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وظائف السوق المالية “تداول” السعودية، أعلنت شركة السوق السعودية الشهيرة بـ “تداول” عن بدء تسجيل التقديم في برنامج تطوير الخريجين GDP لعام 2021 ويستهدف هذا البرنامج خريجين “البكالوريوس” و “الماجستير” من فئتي الرجال والنساء في جميع مختلف التخصصات وهذا الإعلان وفقاً لتفاصيل سيتم ذكرها بالمقال.ماهو برنامج تطوير الخريجين GDP
هو برنامج تم تصميمه لتطوير الخريجين GDP وذلك لجعلهم ذات مهارات عالية وفائقة ومنحهم الخبرة التي سيكتسبونها من سوق المال السعودي “تداول” ويعمل علي تعزيز وصقل مهارات الخريجين الجدد وحديثي التخرج ضمن مجموعة متنوعة من جميع المجالات المختلفة وقد تمنحهم تلك الفرصة علي التعرف علي الوظيفة وهذا البرنامج يتناسب مع الشباب المرشحين الذين يستمتعون ويتسمون بروح التحدي، ويمكنهم من ابتكار أفكار جديدة خارج الصندوق للنهوض إلى الأمام.تفاصيل وظائف السوق المالية “تداول” السعودية
- أولاً: مسمي البرنامج: وهو برنامج تطوير الخريجين GDP.
- ثانياً: المسارات التدريبية للبرنامج وهما :
- مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.
- مسار إدارة الحفظ.
- المسار الثالث هو مسار الإدراج والمبيعات.
- مسار الأسواق.
- مسار الموارد البشرية.
- المسار القانوني.
- مسار أمن المعلومات.
- مسار الإستراتيجية والأداء المؤسسي.
- مسار تقنية المعلومات والتقنية الرقمية.
- والتخصصات التي أعلنت عنها شركة تداول هي:
- التخصص المالي ” المالية”.
- التخصص القانوني ” القانون”.
- تخصص التسويق.
- تخصص الإقتصاد.
- تخصص المبيعات.
- تخصص المحاسبة.
- تخصص إدارة عامة.
- تخصص إدارة الأعمال.
- تخصص أمن المعلومات.
- علوم الحاسب الآلي.
- هندسة الشبكات.
- الموارد البشرية.
- هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- الأمن السيبراني.
- هندسة البرمجيات.
- نظم المعلومات الإدارية.
- الالتزام بالدوام الكامل.
- الوظيفة للسعوديين فقط.
- لحاملي البكالوريوس والماجستير من الجامعات المعترف بها في المملكة.
- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة.
- سيرة ذاتيه مكتوبة باللغة الانجليزية.
- صورة من كشف العلامات وشهادة التخرج.
- صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.
- صورة من إختبار القدرات العامة “قياس” إختبار الذكاء التحصيلي.
- صورة من درجة اختبار اللغة الانجليزية ان وجد.
- نسخة من الشهادات المهنية SOCPA, CME, CPA, CFA ان وجدت تلك الشهادات.
مدة البرنامج
يمتد البرنامج إلى 9 اشهر كاملة.راتب وظائف تداول للخريجين
- 12350 ريال لحاملي درجة البكالوريوس.
- 14000 ريال لحاملي درجة الماجستير.
- مؤمن علي المتقدم للوظيفة عن الاستلام.
- تامين صحي للمتقدم له ولاسرته.
- الأجازة السنوية.
- أجازة رسمية مدفوعة الأجر.
التقديم من الأحد الموافق 2/7/1442 الموافق 14/2/2021 ويستمر التقديم حتي يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب رابط التقديم إلى شركة السوق المالية السعودية “تداول”
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الوسوم
وظائف السوق المالية “تداول” السعودية، أعلنت شركة السوق السعودية الشهيرة بـ “تداول” عن بدء تسجيل التقديم في برنامج تطوير الخريجين GDP لعام 2021 ويستهدف هذا البرنامج خريجين “البكالوريوس” و “الماجستير” من فئتي الرجال والنساء في جميع مختلف التخصصات وهذا الإعلان وفقاً لتفاصيل سيتم ذكرها بالمقال.ماهو برنامج تطوير الخريجين GDP
هو برنامج تم تصميمه لتطوير الخريجين GDP وذلك لجعلهم ذات مهارات عالية وفائقة ومنحهم الخبرة التي سيكتسبونها من سوق المال السعودي “تداول” ويعمل علي تعزيز وصقل مهارات الخريجين الجدد وحديثي التخرج ضمن مجموعة متنوعة من جميع المجالات المختلفة وقد تمنحهم تلك الفرصة علي التعرف علي الوظيفة وهذا البرنامج يتناسب مع الشباب المرشحين الذين يستمتعون ويتسمون بروح التحدي، ويمكنهم من ابتكار أفكار جديدة خارج الصندوق للنهوض إلى الأمام.تفاصيل وظائف السوق المالية “تداول” السعودية
- أولاً: مسمي البرنامج: وهو برنامج تطوير الخريجين GDP.
- ثانياً: المسارات التدريبية للبرنامج وهما :
- مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.
- مسار إدارة الحفظ.
- المسار الثالث هو مسار الإدراج والمبيعات.
- مسار الأسواق.
- مسار الموارد البشرية.
- المسار القانوني.
- مسار أمن المعلومات.
- مسار الإستراتيجية والأداء المؤسسي.
- مسار تقنية المعلومات والتقنية الرقمية.
- والتخصصات التي أعلنت عنها شركة تداول هي:
- التخصص المالي ” المالية”.
- التخصص القانوني ” القانون”.
- تخصص التسويق.
- تخصص الإقتصاد.
- تخصص المبيعات.
- تخصص المحاسبة.
- تخصص إدارة عامة.
- تخصص إدارة الأعمال.
- تخصص أمن المعلومات.
- علوم الحاسب الآلي.
- هندسة الشبكات.
- الموارد البشرية.
- هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- الأمن السيبراني.
- هندسة البرمجيات.
- نظم المعلومات الإدارية.
- الالتزام بالدوام الكامل.
- الوظيفة للسعوديين فقط.
- لحاملي البكالوريوس والماجستير من الجامعات المعترف بها في المملكة.
- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة.
- سيرة ذاتيه مكتوبة باللغة الانجليزية.
- صورة من كشف العلامات وشهادة التخرج.
- صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.
- صورة من إختبار القدرات العامة “قياس” إختبار الذكاء التحصيلي.
- صورة من درجة اختبار اللغة الانجليزية ان وجد.
- نسخة من الشهادات المهنية SOCPA, CME, CPA, CFA ان وجدت تلك الشهادات.
مدة البرنامج
يمتد البرنامج إلى 9 اشهر كاملة.راتب وظائف تداول للخريجين
- 12350 ريال لحاملي درجة البكالوريوس.
- 14000 ريال لحاملي درجة الماجستير.
- مؤمن علي المتقدم للوظيفة عن الاستلام.
- تامين صحي للمتقدم له ولاسرته.
- الأجازة السنوية.
- أجازة رسمية مدفوعة الأجر.
التقديم من الأحد الموافق 2/7/1442 الموافق 14/2/2021 ويستمر التقديم حتي يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب رابط التقديم إلى شركة السوق المالية السعودية “تداول”
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