- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلان وظائف شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية للمؤهلات العليا والمتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية ” بالعاشر من رمضان B4″ كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع و تصدير الأجهزة المنزلية في مصر و العالم، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل فورا بالشركة برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 2750 جنيه، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية
- مطلوب أخصائي IT ، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة شبكات، من الجنسين، براتب 2500 جنيه.
- مطلوب أخصائي تخطيط، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة، من الجنسين، براتب 2500 جنيه.
- مطلوب سائقين كلارك، و يشترط رخصة، براتب 2750 جنيه.
- مطلوب عدد 35 عامل إنتاج من الجنسين، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2000 جنيه.
- مطلوب عدد 5 فني صيانة كهرباء، و يشترط مؤهل متوسط صناعي، براتب 2500 جنيه.
وظائف آخري:
الشروط وطرق التقدم لوظائف فريش إليكتريك :-
يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و تقدم الشركة مرتبات مجزية و تأمينات، و لمن يرغب بالالتحاق بالوظائف المطلوب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 0554351761 – 01223960206 – أو الخط الساخن : 19059
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان وظائف شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية للمؤهلات العليا والمتوسطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.