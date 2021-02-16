إعلان وظائف شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية للمؤهلات العليا والمتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية ” بالعاشر من رمضان B4″ كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع و تصدير الأجهزة المنزلية في مصر و العالم، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل فورا بالشركة برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 2750 جنيه، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية

مطلوب أخصائي IT ، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة شبكات، من الجنسين، براتب 2500 جنيه. مطلوب أخصائي تخطيط، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة، من الجنسين، براتب 2500 جنيه. مطلوب سائقين كلارك، و يشترط رخصة، براتب 2750 جنيه. مطلوب عدد 35 عامل إنتاج من الجنسين، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 5 فني صيانة كهرباء، و يشترط مؤهل متوسط صناعي، براتب 2500 جنيه.

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الشروط وطرق التقدم لوظائف فريش إليكتريك :-

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و تقدم الشركة مرتبات مجزية و تأمينات، و لمن يرغب بالالتحاق بالوظائف المطلوب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 0554351761 – 01223960206 – أو الخط الساخن : 19059