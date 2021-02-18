انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية للإناث بشركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت «سوموتومو» للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت «سوموتومو» وهى شركة يابانية عالمية تعمل في مجال الطاقة النظيفة الخضراء لتجميع ضفائر السيارات، عن حاجتها إلى مشغلين إنتاج للعمل بمدينة السادس من أكتوبر، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض شروط وطرق التقدم للوظائف على مصر فايف.

شروط وظائف شركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت

أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب إناث فقط. أن لا يزيد السن عن 40 سنة. العمل 8 ساعات وشفتات تناسب الجميع.

مزايا وطرق التقدم لوظائف شركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت

توفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 2371 جنية صافى، وتأمينات اجتماعية وطبية، كما توفر مواصلات إلى ” الجيزة وضواحيها – أكتوبر وضواحيها – خط المنوفية وضواحيها – خط القليوبية وضواحيها – خط الفيوم وضواحيها – خط بنى سويف وضواحيها -خط العياط وضواحيها -خط البدرشين – دهشور- مزغونة – خط سقارة – خط الحوامدية – شارع السودان – القومية- خط المرج – خط حلوان – خط عين شمس – خط الفندق – خط المؤسسة – خط رمسيس” .

وظائف آخري:

ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوب من خلال الرابط التالي “ وظائف شركة سوموتومو ” وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01125244630 – وبعد تعبئة البيانات يرجى الحضور الى العنوان التالي : المنطقة الصناعية السادسة – مصنع سوموتومو لضفائر السيارات، وذلك لتسهيل طريقة الوصول وسيقوم أتوبيس خاص بالشركة بتوصيلكم إلى المصنع ” اولا من أمام محطة مترو المنيب مباشرة وبجانب موقف المنيب، الساعة 9 صباحًا والتحرك الساعة 9.30 صباحًا – ثانيا من ميدان الحصري أمام الجامع: الساعة 10 صباحًا والتحرك الساعة 10.30 صباحًا.

وذلك يوم السبت المقبل الموافق 20 فبراير 2021 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01125244630