وظائف خالية بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية ” إيرماس” تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من فنيين وعمال وسائقين، وذلك بعقود محددة المدة وفقا للاحتياجات الفعلية، وذلك للمؤهلات المتوسطة والإعدادية، ونتابع الآن عرض الوظائف المطلوب على مصر فايف.

وظائف الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية

فني ميكانيكي. فني كهرباء. فني لحام خبرة. فني سفع ودهان خبرة. سائقين عيار علوي متحرك. فني خراط. عمال.

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الشروط المطلوبة:-

طلب التقدم لشغل الوظائف. صورة من المؤهل الدراسي ” معهد فني صناعي – دبلوم صناعي – إعدادية “. الموقف من الخدمة العسكرية. صورة شهادة الميلاد. صحيفة الحالة الجنائية باسم الشركة المصرية للصيانة و خدمات السكك الحديدية. صورة شخصية حديثة. صورة بطاقة الرقم القومي سارية. آلا يزيد السن عن 25 سنة من تاريخ الإعلان، باستثناء التخصصات النادرة من لحامين و فنيين سفع ودهان. اجتياز الاختبارات المطلوبة بنجاح.

طرق التقدم للوظائف

ولمن يرغب في التقدم لشغل احدي الوظائف المطلوبة يرجى تقديم المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ/ مدير عام الشئون الإدارية، و اقصي موعد لتلقى الطلبات يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021.