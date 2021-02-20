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انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة النساجون الشرقيون للسجاد لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة النساجون الشرقيون للسجاد “العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية – الانترناشيونال بالمنطقة الصناعية الثالثة – طريق مصر إسماعيلية الصحراوي” كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال السجاد، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل و شروط الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة النساجون الشرقيون للسجاد
- مطلوب عدد 3 محاسب، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة.
- مطلوب عدد 2 مهندس كهرباء و ميكانيكا، يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في مجال التخصص.
- مطلوب عدد 30 مساعد نساج، و يشترط مؤهل متوسط صناعي.
- مطلوب عدد 20 فني تجهيزات، و يشترط مؤهلات متوسطة.
- مطلوب عدد 20 عامل استيفاء لنسبة الـ 5% لذوى الهمم.
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الشروط وطرق التقدم لوظائف شركة النساجون الشرقيون
يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 28 سنة، و حديثي التخرج، و تقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية و تأمينات، بالإضافة إلى توفير مواصلات لـ ” العاشر – الشرقية ” وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 2349924 – 0552349925
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