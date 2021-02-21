طريقة التسجيل في شركة أوبر للسائقين

التسجيل في شركة أوبر للسائقين، تعتبر شركة أوبر للنقل والتوصيل من أكبر الشركات الخاصة بالنقل في الكثير من دول العالم العربي والغربي، ويرغب الكثير ممن يعرفون القيادة التقديم في شركة أوبر لكي يعملون بها، لذلك أوضحت الشركة خطوات التسجيل بها للسائقين لم يرغب في العمل في شركة أوبر في المملكة العربية السعودية كما وأوضحت الشروط المطلوبة لذلك.

شروط التقديم في شركة أوبر

أوضحت شركة Uber مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب في العمل في شركة أوبر بالمملكة العربية السعودية وهي:

امتلاك المتقدم لشهادة تعليم تمكنه من القراءة والكتابة حتى لا يواجه مشكلة في التعامل مع العملاء.

العمر للفرد المتقدم لا يقل عن 21 سنة حتى 60 سنة.

امتلاك المتقدم لرخصة قيادة وتكون سارية المفعول.

السيارة التي يمتلكها المتقدم يجب أن تكون سيارة حديثة.

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية على الأقل للتقديم في شركة أوبر المملكة العربية السعودية حيث لا يتم قبول المقيمين للعمل في شركة أوبرا بالسعودية.

يجب أن يوفر جميع الوثائق والملفات المطلوبة منه للتقديم في الوظيفة.

كيفية التسجيل في شركة أوبر

تقدم شركة أوبر للراغبين في التسجيل بها للعمل كسائقين خطوات التقديم بشركة أوبر كالتالي:

فتح الرابط الإلكتروني الخاصة بشركة أوبر للتنقل.

من الخدمات الواضحة أمامك يتم الضغط على اختيار العمل في شركة أوبر كسائق.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم يتم تسجيلها جميعها بطريقة صحيحة.

ومن ثم قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، وكذلك كلمة مرور خاصة بك.

وبعد ذلك يقوم السائق بتحديد المنطقة التي يريد العمل بها في المملكة العربية السعودية.

ويليه كتابة رقم الجوال الخاص به، وقراءة جميع الشروط والأحكام الموضوعة والموافقة عليها.

وفي النهاية للتأكد من التسجيل في الموقع يتم النقر على تسجيل.