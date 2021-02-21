الآف الوظائف الشاغرة بشركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت لتصنيع ضفائر السيارات ” قطعة 53 بالمنطقة الصناعية السادسة بجوار خلاطات عثمان” كبرى الشركات العالمية المنتجة و المصنعة لضفائر السيارات، عن حاجتها إلى شغل الأف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين، و نستعرض الآن تفاصيل و شروط الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة إس آي وايرينج سيستمز إيجيبت

مطلوب عدد 500 مراقب جودة، براتب 2560 جنيه، بالإضافة إلى حوافز، و يشترط مؤهلات عليا. مطلوب عدد 20 مهندس، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة، براتب 4350 جنيه. مطلوب عدد 1500 مشغل، مؤهلات متوسطة من الجنسين، براتب 2460 جنيه، و يشترط أن لا يزيد السن عن 38 سنة.

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شروط و مزايا وطرق التقدم للوظائف المطلوبة

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 38 سنة، و تقدم الشركة للعاملين بها تأمينات طبية و اجتماعية، و رواتب مجزية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات من والى، و حضانة، و العمل بنظام الورديات ” 3 ورديات للذكور- ورديتين للإناث” و لمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01000433517 – 01000445319