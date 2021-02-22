هيئة النقل العام السعودية وظائف خالية أعلنت عنها للتعيين الفوري

هيئة النقل العام السعودية أعلنت اليوم عن وظائف خالية تريد شغلها والتعيين بشكل فوري لحاجة الهيئة لسد هذه الوظائف الخالية بها وكان التصريح اليوم الذي جاء من الهيئة العامة للنقل عن احتياجها لسد الوظائف بعدد 25 وظيفة خالية ما بين وظيفة خبير ووظيفة مدير ووظيفة مشرف وكانت هيئة النقل والمواصلات في تصريحها اليوم أن باب التقديم علي هذه الوظائف تم فتحه لمن يريد التقدم علي أياً من الوظائف الخالية عبر الرابط الرسمي الخاص وظائف هيئة النقل العام داخل المملكة العربية السعودية كما تم وضع شروط ميسرة وبسيطة لهذه الوظائف كشروط تعيين في وظائف هيئة النقل السعودية وكان التصريح من الهيئة علي الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر هيئة النقل العام الخدمات الإلكترونية بتوجيه الدعوة لكافة المجتمع علي أن من يجد في نفسه ما يمتلكه من كفاءة وتأهيل يستطيع التقدم إلي هذه الوظائف في هيئة النقل والمواصلات .

هيئة النقل السعودية وما جاء من تصريحات خاصة للوظائف الخالية في تصريحات الهيئة

التصريحات الخاصة بها عن الوظائف الخالية التي تريد شغلها وباب التقديم المفتوح أمام كافة المجتمع ومن خلال الرابط الرسمي الخاص الهيئة العامة للنقل داخل المملكة العربية السعودية أنه تم وضع الشرط لهذه الوظائف لأي شخص عندما يتقدم لأياً من الوظائف شرط أساسي أن يتوافر لديه المؤهلات العلمية وأيضاً الخبرات الخاصة بالخبرة المهنية اللازمة حتي يستطيع شغل وظائف هيئة النقل العام وشرط من الشروط الموضوعة أيضاً أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة يجيد اللغة الإنجليزية كما أنه يكون لديه الخبرة في التعامل والاستخدام الخاص بالحاسب الآلي ويقدم الأوراق التي تثبت ذلك وتم فتح باب التقديم علي هذه الوظائف التي سوف يتم غلق باب التقديم عليها في الموعد المحدد يوم الخميس والذي يوافق يوم 4 / 3 / 2021 كما تم التصريح من الهيئة أن علي من يرغب في التقدم علي أياً من الوظائف سيكون متاح في المواعيد المحددة المعلنة من خلال الرابط الرسمي علي موقعها .

الوظيفة الأولي خبير النقل السككي . وظائف والوظيفة الثانية خبير لقياس الأداء الخاص بالسكك الحديدية . الوظيفة الثالثة خبير في معايير الجودة الخاصة بالنقل في السكك الحديدية . وظائف والوظيفة الرابعة أخصائي في أنظمة السلامة لنقل السكك الحديد . وظائف والوظيفة الخامسة خبير في التحقيق الفني فيما يخص حوادث السكك الحديد . الوظيفة السادسة مدير لإدارة النقل في القسم الجديد الخاص بالنقل داخل الهيئة . وظائف والوظيفة السابعة تعيين خبير في الخدمات اللوجيستية في القسم الخاص بها . الوظيفة الثامن خبير في التخطيط الخاص بالنقل داخل المؤسسة . وظائف والوظيفة التاسعة تعيين خبير في الجانب الاقتصادي داخل المؤسسة . الوظيفة العاشرة تعيين مدير خبير في العلاقات الخاصة بالمستثمرين والمستفيدين . وظائف والوظيفة الحادية عشر مدير عام لقسم الرقابة داخل المؤسسة . الوظيفة الثانية عشر تعيين خبير في النقل الخاص بالحافلات . هيئة النقل والمواصلات والوظيفة الثالثة عشر خبير في التفتيش البحري “قسم هندسة بحرية” . وظائف والوظيفة الرابعة عشر تعيين خبير في التفتيش البحري بصفة كابتن ملاحة بحرية . الوظيفة الخامسة عشر خبير في التحقيق الفني المتعلق بالحوادث البحرية . وظائف والوظيفة السادسة عشر مدير عام في قسم التخطيط وقسم التميز المؤسسي . الوظيفة السابعة عشر مدير في قسم الخاص بإدارة التعاون الدولي . وظائف والوظيفة الثامنة عشر تعيين خبير في التخطيط الاستراتيجي . الوظيفة التاسعة عشر مدير عام في قسم حلول الأعمال . وظائف الوظيفة العشرون تعيين مدير عام في قسم تقنية المعلومات . الوظيفة الحادية والعشرون تعيين مدير في قسم إدارة الحوكمة في القسم الرقمي . الرابط الرسمي وظائف والوظيفة الثانية والعشرون مدير عام قسم الاتصال المؤسسي والتسويق . الوظيفة الثالثة والعشرون مدير عام في قسم الشؤون المالية . وظائف والوظيفة الرابعة والعشرون مدير في قسم العقود والمشتريات داخل المؤسسة . وظائف والوظيفة الخامسة والعشرون مشرف في وحدة التحصيل لقسم المخالفات .

الوظائف التي تم الإعلان عنها وتريد الهيئة إشغالها في الموعد المحدد حتي شهر مارس 2021

هيئة النقل السعودية والتي تم التصريح منها علي عدد 25 وظيفة ما بين مدير ومشرف وخبير وفتح باب التقديم علي هذه الوظائف من خلال الرابط الرسمي لها علي الأنترنت والتي أعلنت عن المواعيد الخاصة بالتقديم والموعد النهائي الخاص بغلق باب التقديم وهو في شهر مارس القادم 2021 وعلي من يرغب في التقديم ويري في نفسه المقومات الخاصة بالمؤهلات والكفاءة عليه أن يتقدم في المواعيد التي تم تحديدها وتقديم كافة المستندات الخاصة بالتعيين والتي طرحت علي الموقع لمعرفة ما هي المستندات .