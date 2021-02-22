ابشر توظيف التسجيل في الوظائف والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي 1442

ابشر توظيف، التابع لوزارة الداخلية والعديد من القطاعات العسكرية المستفيدة من خدمات أبشر توظيف، يعد من أكثر المواقع التي يكثر زياراتها من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل في الوظائف التي تعلن عنها وزارة الداخلية وغيرها من القطاعات العسكرية الأخرى المستفيدة من خدمة أبشر توظيف، كذلك بعد الانتهاء من أعمال التقديم والتسجيل على الوظائف المعلنة من قبل وزارة الداخلية وعدد من القطاعات العسكرية في المملكة، يبدأ بعد ذلك الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بتلك الوظائف عبر ابشر توظيف.

ابشر توظيف التقديم على الوظائف المتاحة والاستعلام عن النتائج 1442

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين بشكل إلكتروني في ظل سياسة المملكة لحوكمة 2030، أنشئت وزارة الداخلية بوابة أبشر، والتي تقدم العديد من الخدمات المهمة للمواطنين وللشركات وذلك عبر بوابة أبشر أفراد وبوابة أبشر أعمال، وعدد المسجلين ببوابة أبشر بالملايين سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين على أرض المملكة.

كما أنشئت وزارة الداخلية أبشر توظيف، والتي يتم من خلالها التسجيل في الوظائف التي تعلن عنها وزارة الداخلية في المملكة وأيضاً الوظائف التي تعلن عنها القطاعات العسكرية الأخرى، وبعد أن يتم غلق باب التسجيل على الوظائف التي يتم الإعلان عنها في بوابة أبشر للتوظيف، يأتي بعد ذلك مرحلة ثانية وهي مرحلة الاستعلام عن القبول المبدئي للوظائف التي تم التسجيل عليها عبر بوابة أبشر للتوظيف، ومن ثم معرفة مواعيد الاختبارات الخاصة بالقبول وأيضاً مواعيد المقابلة الشخصية.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف رتبة جندي رجال بالمديرية العامة للجوازات:-

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي بوظيفة رتبة جندي رجال بالمديرية العامة للجوازات والتي تم فتح باب التسجيل فيها عبر أبشر للتوظيف في الفترة من 16/3/1442 هـ وحتى 23/3/1442 هـ، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج القبول عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

* قم بالدخول على رابط ابشر للتوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية.

* بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لمعرفة نتائج القبول ثم قم بالنقر على زر عرض من أجل إظهار نتيجة القبول.

شروط القبول في وظيفة رتبة جندي رجال بالمديرية العامة للجوازات 1442:-

* أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية.

* أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك.

* أن يجتاز المتقدم لكافة الاختبارات المؤهلة لشغل الوظيفة ومواعيد المقابلة الشخصية.

* ألا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.

كما تتضمن وظائف وزارة الداخلية وكافة القطاعات العسكرية العديد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، وتكون شروطاً أساسية حتى يتم قبوله لشغل الوظائف المعلن عنها، وفي الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة في القطاعات التابعة لها، سواء على رتبة جندي أو رتبة جندي أول وهذه الوظائف المعلن عنها للرجال وللنساء، وينتظر المتقدمين حالياً الإعلان عن أسماء القبول المبدئي للمتقدمين لشغل تلك الوظائف مثل وظائف ديوان عام وزارة الداخلية ووظائف مكافحة المخدرات نساء وغيرها من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة وسوف يتم إعلان نتائجها عبر أبشر توظيف كما سبق أن أشرنا إلى ذلك من قبل.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بكلية فهد الأمنية نساء 2021:-

بعد أن انتهت فترة القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية على وظائف نساء برتية جندي أول على الكادر النسائي، والتي بدأت فترة التسجيل به اعتباراً من 1/7/1442 وحتى 6/7/1442، تبدأ بعدها كلية فهد الأمنية في فرز الطلبات المقدمة من المتقدمات اللائي يرغبن في العمل على وظائف كلية فهد الأمنية برتبة جندي على الكادر النسائي، لمعرفة من تنطبق عليها الشروط الخاصة بالوظيفة، حتى يتم إصدار كشوف بأسماء المتقدمات لشغل تلك الوظائف الأمنية على سلم الرواتب العسكرية.