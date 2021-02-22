اعلان وظائف خالية في الحرس الوطني بالمملكة العربية السعوديه ٢٠٢١

فيلم إطار الوظائف الجديدة الحاليه أعلن الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاغرة في الأقسام واعتبارها من تاريخ ١٦/٧/١٤٤٢ يبدأ التقدم لشغل تلك الوظائف في الحرس الوطني ومن أهمها ومتطلبات الوظيفة وشروط التقدم والمؤهلات والخبرات وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية كما سنتعرف على رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني.

مهندس مدني حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال والمتقدمين رجال ونساء. فني إلكترونيات حاصل على دبلوم صناعة وتحكم أن يكون لدية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال المتقدمين رجال فقط. مشرف سلامة وصحة مهنية أن يكون حاصل على دبلوم سلامة وصحة مهنية ويكون لدية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال وقاصرة على رجال فقط. مأمورمستودع أن يكون حاصل على دبلوم إدارة مستودعات ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال قاصرة على رجال فقط. عاملحاصل على الشهادة الابتدائية قاصرة على رجال فقط. عامل حاصل على الشهادة الابتدائية قاصرة على رجال فقط .

يجب أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسيةالسعودية فقط .

يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

يجب أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية.

يجب أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

يجب أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

يجب الحرص على الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

يجب أن يكون لديه الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمي الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

سوف يتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم لها أو في حالة التقدم إلى أكثر من وظيفة.

يجب أن يكون مسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

أهم المؤهلات والخبرات المطلوبةالشروط المطلوبة في المتقدمينرابط التقديم على وظائف الحرس الوطني

منذ إعلان وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاغرة للجنسين ويبحث الكثيرين عن رابط التقديم ويتم التقديم على تلك الوظائف من خلال موقع وزارة الحرس الوطني حيث يتم التقديم بدءاً من يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر رجب لعام 1442ويستمر حتي الخميس الموافق العشرين من نفس الشهر.