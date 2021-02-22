وظائف الحرس الوطني لشغلها فوراً رابط التقديم الرسمي بند تشغيل وصيانة

وظائف الحرس الوطني في بند التشغيل والصيانة أعلنت عنه الوزارة اليوم في ستة أقسام لشغل هذه الوظائف وحاجة الوزارة لتعيين جديد لشغلها وتنقسم هذه الأقسام ما بين القسم الخاص بالهندسة في بند التشغيل والصيانة الحرس الوطني وقسم فني إلكترونيات والقسم الخاص مشرف لقسم السلامة المهنية ويتم تقديم الحرس الوطني علي الوظائف المتاحة بها علي الموقع الرسمي الخاص بها ومن خلال أيضاً أبشر توظيف وسوف نتعرف بشكل مفصل عن ما هي الشروط التي تم وضعها للتعيين في هذه الوظائف المعلن عنها في وظائف وزارة الحرس الوطني كما أن الوزارة بحاجة لشغل وظائف في قسم العمال وشغل وظيفة مأمور مستودع وسوف نتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة في الشأن الخاص بهذه الوظائف الخاصة الحرس الوطني .

أبشر توظيف من خلال منصتها يمكن التقديم علي الوظيفة الأولي مهندس مدني ويكون حاصل علي بكالوريوس قسم الهندسة المدنية وتكون خبرة المهندس لا تقل عن عامين في نفس تخصص المجال والتقديم علي الوظيفة متاحة للرجال والسيدات . الحرس الوطني يعلن عن وظيفة فني إلكترونيات مؤهل دبلوم تخصص صناعة وتحكم والخبرة لا تقل عن عامين في نفس مجال تخصصه والوظيفة المعلن عنها للرجال فقط . بند التشغيل والصيانة الحرس الوطني يعلن عن وظيفة مشرف السلامة وقسم الصحة المهنية مؤهل دبلوم تخصص سلامة وصحة مهنية خبرته لا تقل عن عامين في نفس مجال تخصصه . الحرس الوطني التوظيف أعلن عن وظيفة مأمور مستودع مؤهل دبلوم قسم إدارة المستودع خبرته لا تقل عن عامين في نفس مجال تخصصه الوظيفة المعلن عنها للرجال فقط . أبشر توظيف من خلاله ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة شغل وظيفة عامل حاصل علي الشهادة الابتدائية دون شرط التخصص ودون خبرات والوظيفة المعلن عنها للرجال فقط . الحرس الوطني يعلن عن وظيفة عامل أيضاً حاصل علي الشهادة الابتدائية دون شرط التخصص ودون خبرات والوظيفة المعلن عنها من الوزارة للرجال فقط .

أبشر توظيف أعلن من خلالها عن الشرط الأول للوظيفة أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية .

بند التشغيل والصيانة الحرس الوطني وشرك العمر للشخص لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عمره عن 40 عاماً .

تقديم الحرس الوطني وبشرط أن يجتاز الشخص المقابلة الشخصية التي ستتم معه عند التقديم علي الوظيفة .

وظائف الحرس الوطني أن يكون الشخص المتقدم لائقاً طبياً وأن يلزمه أن يجتاز الاختبارات الطبية التي ستتم .

الحرس الوطني التوظيف أن يكون الشخص المتقدم حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في أياً من القضايا .

وزارة الحرس الوطني توظيف وشرط أن لا يكون قد تم إحالة الشخص للتقاعد من أي جهة من الجهات الحكومية السعودية .

وظائف وزارة الحرس الوطني وشرط الوزارة للشخص المتقدم أن يلتزم بكافة الممارسات الفعلية في كافة المهام الوظيفية .

أبشر توظيف ومعلن عنها عن الشرط بأن الشخص لن يكلف بالعمل الإداري داخل الوزارة في حالة قبوله .3

بند التشغيل والصيانة الحرس الوطني سيتم في القسم الخاص به أستبعاد الطلب الخاص بالتوظيف في حالة أنه لم يتم تحديد الوظيفة المراد التعيين عليها من الشخص المتقدم .

يبدأ فتح باب التقديم علي الوظائف داخل الوزارة في يوم الأحد الذي يوافق يوم 16 / 7 / 1442 هجرياً . ينتهي التقديم علي الوظائف حتي موعد أنتهاء الدوام الرسمي والذي يوافق يوم الخميس 20 / 7 / 1442 هجرياً الساعة 11.59 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية . يجب مراعاة المواعيد المحددة للتقديم وانتهاء المواعيد الخاصة بها ولن يتم النظر لأي طلب تقديم قبل أو بعد هذه المواعيد .

وظائف الحرس الوطني والوظائف التي تم الإعلان عنها لشغلها في الوزارةالشروط الواجب توافرها في التقديم علي الوظائف المتاحة في الوزارةالمواعيد التي تم تحديدها من الوزارة لفتح باب التقديم علي الوظائف المراد شغلها

وظائف الحرس الوطني وتم الإعلان عن الرابط الرسمي الذي سيتم التقديم من خلاله علي الوظائف الخالية والمرفق في هذا المقال لكي ما يتم التعرف علي كافة الأمور المتعلقة بالوظائف الخالية والتقديم أيضاً من خلال هذا الرابط الرسمي المعلن عنه من قبل الوزارة ويجب مراعاة المواعيد التي تم تحديدها للتقديم في الوظائف حيث أنه لن يتم النظر لأي طلب تقديم قبل أو بعد هذه المواعيد .