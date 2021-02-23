فرص عمل بشركة مطر للأحذية لجميع المؤهلات والطلبة من الجنسين

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مطر للأحذية “49 شارع نوبار متفرع من شارع محمد محمود” عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة لجميع المؤهلات والطلبة من الجنسين، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة “طور وغير” لتوفير فرص عمل للشباب، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وطرق التقدم للوظائف.

وظائف شركة مطر للأحذية

مطلوب أخصائي تسويق إلكتروني سوشيال ميديا، للعمل على بيع وتسويق منتجات الشركة. مطلوب مندوبين مبيعات داخل الفروع، ويشترط خبرة بمجال الأحذية. مطلوب اشر من الجنسين، وذلك للعمل بالشركة خلال أيام المعرض، والتي تبدأ 11 مارس إلى 14 مارس، لجميع المؤهلات والطلبة من الجنسين.

الشروط المطلوبة

الوظائف متاحة لجميع المؤهلات من الجنسين. أن لا يزيد السن عن 40 سنة بالنسبة لوظائف أخصائي التسويق الإلكتروني. أن لا يزيد السن عن 35 سنة بالنسبة لوظائف مندوبين مبيعات. أن لا يزيد السن عن 27 سنة بالنسبة لوظائف اشر.

مزيا وطرق التقدم للوظائف

توفر الشركة للراغبين سكن للمغتربين، وراتب ثابت يبدأ من 2500 إلى 3000 جنيه بالإضافة إلى عمولات بيع لوظائف أخصائي تسويق، وراتب يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه بالإضافة إلى عمولات تحصيل لوظائف مندوبين مبيعات، و راتب يومي لوظائف اشر يبدأ من 250 جنيه، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف آخري:

وللراغبين في التقدم لشغل الوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة باستمارة الوظائف بالرابط التالي ” وظائف شركة مطر للأحذية” ثم الحضور يوم الأحد الموافق 28/2/2021، إلى العنوان التالي : 49 شارع نوبار متفرع من شارع محمد محمود وسط البلد، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصر.