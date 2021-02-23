رابط و طريقة التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض

- 1/2
- 2/2
التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض، طرحت الهيئة العامة للنقل في مدينة الرياض إعلان عن توافر بعض الوظائف الشاغرة بها، وهي وظائف متاحة لبعض المؤهلات العلمية المحددة من قبل الهيئة للالتحاق بالوظائف المتاحة بها في الفروع المختلفة للهيئة في الرياض، تابعوا معنا للتعرف على الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للنقل.
وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض
أعلنت هيئة النقل العامة بالرياض بأنه هناك حوالي 25 وظيفة متاحة بفروعها العديدة في مدينة الرياض، وتناسب الكثير من التخصصات والمؤهلات العلمية، وتلك الوظائف:
- مدير إدارة النقل الجديد.
- خبير نقل سككي.
- أخصائي لأنظمة السلامة بالنقل للسكك الحديد.
- خبير قياس أداء السكك الحديد.
- مدير عام علاقات للمستفيدين والمستثمرين.
- خبير لوجستيات.
- مدير عام للرقابة.
- خبير في معايير جودة النقل بالسكك الحديدية.
- مدير إدارة التعاون الدولي.
- خبير تخطيط نقل.
- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي.
- خبير اقتصادي.
- مدير عام الشئون المالية.
- خبير تحقيق حوادث البحرية.
- مدير عام للتسويق والاتصال المؤسسي.
- خبير تخطيط استراتيجي.
- مشرف وحدة تحصيل مخالفات.
- خبير تفتيش بحري كابتن ملاحة بحرية.
- مدير لإدارة الحوكمة الرقمية.
- خبير تفتيش بحري هندسة بحرية.
- مدير إدارة العقود والمشتريات.
- خبير نقل بالحافلات.
- مدير عام تقنية المعلومات.
- مدير عام حلول الأعمال.
- مدير إدارة العقود والمشتريات.
يمكن التسجيل والتقديم في الوظائف المتاحة من هيئة العامة للنقل بالرياض باتباع الخطوات الآتية:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للنقل
- ومن ثم الضغط على تبويب اشتراك، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للموقع مثل البريد الإلكتروني واسم المستخدم والسيرة الذاتية وكلمة السر.
- وبعد ذلك يحدد المتقدم للوظيفة المناسبة له حسب تخصصه ومؤهله الدراسي.
- وبذلك يتم التقديم بطريقة مباشرة على الوظيفة الشاغرة.
يجب توافر الشروط التالية لمن يرغب في التقديم بهيئة النقل العامة:
- امتلاك المتقدم الجنسية السعودية شرط هام.
- يجب توافر الشروط الموضوعة للتقديم بكل وظيفة من االتخصث العلمي أو المؤهل.
- التعامل الجيد مع الحاسوب والإجادة للغة الإنجليزية.
- أن يكون لائق صحيًا.
- موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا
الوسوم
التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض، طرحت الهيئة العامة للنقل في مدينة الرياض إعلان عن توافر بعض الوظائف الشاغرة بها، وهي وظائف متاحة لبعض المؤهلات العلمية المحددة من قبل الهيئة للالتحاق بالوظائف المتاحة بها في الفروع المختلفة للهيئة في الرياض، تابعوا معنا للتعرف على الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للنقل.
وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض
أعلنت هيئة النقل العامة بالرياض بأنه هناك حوالي 25 وظيفة متاحة بفروعها العديدة في مدينة الرياض، وتناسب الكثير من التخصصات والمؤهلات العلمية، وتلك الوظائف:
- مدير إدارة النقل الجديد.
- خبير نقل سككي.
- أخصائي لأنظمة السلامة بالنقل للسكك الحديد.
- خبير قياس أداء السكك الحديد.
- مدير عام علاقات للمستفيدين والمستثمرين.
- خبير لوجستيات.
- مدير عام للرقابة.
- خبير في معايير جودة النقل بالسكك الحديدية.
- مدير إدارة التعاون الدولي.
- خبير تخطيط نقل.
- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي.
- خبير اقتصادي.
- مدير عام الشئون المالية.
- خبير تحقيق حوادث البحرية.
- مدير عام للتسويق والاتصال المؤسسي.
- خبير تخطيط استراتيجي.
- مشرف وحدة تحصيل مخالفات.
- خبير تفتيش بحري كابتن ملاحة بحرية.
- مدير لإدارة الحوكمة الرقمية.
- خبير تفتيش بحري هندسة بحرية.
- مدير إدارة العقود والمشتريات.
- خبير نقل بالحافلات.
- مدير عام تقنية المعلومات.
- مدير عام حلول الأعمال.
- مدير إدارة العقود والمشتريات.
يمكن التسجيل والتقديم في الوظائف المتاحة من هيئة العامة للنقل بالرياض باتباع الخطوات الآتية:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للنقل
- ومن ثم الضغط على تبويب اشتراك، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للموقع مثل البريد الإلكتروني واسم المستخدم والسيرة الذاتية وكلمة السر.
- وبعد ذلك يحدد المتقدم للوظيفة المناسبة له حسب تخصصه ومؤهله الدراسي.
- وبذلك يتم التقديم بطريقة مباشرة على الوظيفة الشاغرة.
يجب توافر الشروط التالية لمن يرغب في التقديم بهيئة النقل العامة:
- امتلاك المتقدم الجنسية السعودية شرط هام.
- يجب توافر الشروط الموضوعة للتقديم بكل وظيفة من االتخصث العلمي أو المؤهل.
- التعامل الجيد مع الحاسوب والإجادة للغة الإنجليزية.
- أن يكون لائق صحيًا.
- موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط و طريقة التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.