رابط منصة التوظيف في السعودية وكيفية التقديم بها

منصة التوظيف في السعودية وكيفية التقديم، منصة التوظيف الموحدة تم إطلاقها تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وهي عبارة عن مرجع لجميع الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية وتحمل بيانات جميع المتقدمين بها من جميع الفئات والمستويات التعليمية، وتسعى رؤية وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية إلى تحقيق الأهداف المنشودة منها في الحد من البطالة وقلة العمالة في السعودية، فكيف يمكن التسجيل في منصة التوظيف؟

أهداف ترجوها منصة التوظيف الموحدة

وتسعى منصة التوظيف الموحدة إلى العديد من الأهداف العامة كانت السبب في إطلاق تلك المنصة، ومن أهداف منصة التوظيف الموحدة:

توفير العدد المطلوب للقطاع الخاص والقطاع الحكومي لكي تدور عجلة العمل في السعودية. جعل جميع منصات التوظيف في السعودية موحدة. تستخدم لأحدث التقنيات التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من توفير الاتصال المرغوب بين القطاعات المختلفة. تقدم المعلومات والتوجيهات الأكيدة لأصحاب المصلحة. تساعد في تنمية مهارات المسجلين بها ليناسبوا احتياجات سوق العمل. تحفظ البيانات الشخصية الخاصة بالفرد المسجل، لتضمن توفيقه مع الجهات المختصة للعمل.

التسجيل في منصة التوظيف الموحدة

ويمكن اتباع خطوات التسجيل في منصة التوظيف التالية حتى يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك للتعرف على الوظائف المتاحة في السعودية:

فتح رابط بوابة التوظيف الموحدة.

اختيار تبويب التسجيل، وكتابة البيانات المطلوبة في الموقع في الحقول المخصصة بها، من اسم المستخدم والبريد الإلكتروني والموقع وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة وأي بيانات أخرى مطلوبة.

بعد تسجيل كافة البيانات يتم مراجعتها مرة أخرى والتأكد منها قبل إرسالها، وفي النهاية النقر على زر تسجيل.

وبذلك يتم تسجيلك بشكل رسمي في منصة التوظيف الموحدة.

الرابط الإلكتروني لمنصة التوظيف الموحدة

يمكن التوجه لبوابة منصة التوظيف الموحدة الإلكترونية والتسجيل بها والتعرف على خدمات منصة التوظيف الموحدة من خلال فتح الرابط الإلكتروني الخاصة بالمنصة ، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد للبحث عن صفحة التسجيل في المنصة لأنه رابط مباشر إلى صفحة التسجيل في منصة التوظيف الإلكترونية.