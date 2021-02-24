وظائف خالية بشركة إل جي للإلكترونيات مصر برواتب تصل إلى 8000 جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة إل جي للإلكترونيات مصر ” التجمعات N2 – العاشر من رمضان” كبرى الشركات المصرية و العالمية العاملة في مجال إنتاج و تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة، برواتب مجزية تصل إلى 8000 جنيه، ونتابع الآن نشر تفاصيل و شروط الوظائف المطلوب على مصر فايف. وظائف شركة إل جي للإلكترونيات مصر مطلوب مدير تخطيط، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة أو هندسة ميكانيكا، و أن يكون حاصل على شهادة MBA، و أن لا يزيد السن عن 40 سنة، و خبرة في نفس المجال براتب يبدأ من 8000 جنيه. مطلوب أخصائي تخطيط، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة. مطلوب محاسبين تخطيط، و يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و خبرة لا تقل عن سنتين، براتب 5000 جنيه. مطلوب عدد 4 عمال استيفاء لنسبة إلـ 5% لذوى الهمم، و الراتب حسب المقابلة. وظائف آخري: مزايا وطرق التقدم لشغل الوظائف توفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات وحوافز، وللتقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01225495533

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