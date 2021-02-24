نتائج قبول المباحث العامة 1442 رابط ابشر توظيف للاستعلام عن الأسماء المقبولة

ننشر رابط استعلام نتائج قبول المباحث العامة 1442 بعد أن تم الإعلان من جانب معهد المباحث العامة عبر موقع ابشر توظيف الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية والمختص بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات المستفيدة من الخدمة الإلكترونية عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف المباحث العامة للتعيين على رتبة (رقيب – عريف – جندي).

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن المستندات المطلوب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية من جانب المقبولين، بالإضافة إلى مواعيد الحضور لإجراء المقابلة الشخصية لمراجعة البيانات المدونة بالمنصة وقت التسجيل، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط دخول منصة أبشر التوظيف الإلكتروني الرسمي.

نتائج قبول المباحث العامة 1442

تم الإعلان رسمياً اليوم الأربعاء 12 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 24 فبراير 2021م من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج القبول المبدئي لوظائف المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الاستعلام الآن عن أسماء المقبولين عن طريق الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني.

كما يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة من جانب الإدارة لكافة المقبولين تفيد بالقبول المبدئي في وظائف المباحث العامة 1442، وسيتم إجراء المقابلة الشخصية للمقبولين في موعد يتم التعرف عليه من خلال الملف الشخصي على منصة ابشر توظيف بعد تعبئة البيانات المطلوبة للدخول.

المستندات المطلوبة لوظائف المباحث 1442

أوجبت الإدارة العامة للقبول على المقبولين ضرورة إحضار بعض المستندات والوثائق، وتتمثل هذه المستندات في التالي:

إحضار النموذج الخاص بطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية من موقع ابشر مطبوعاً، ثم تعبئته وتوقيعه من الجهات ذات العلاقة، ومن ثم إحضاره في الموعد الخاص بالمراجعة.

إحضار صورتان طبق الأصل من أصل المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المناسبة للوظيفة المتقدم عليها.

إحضار 4 صور شخصية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمقبول، إلى جانب إحضار الأصل للمطابقة.

صورتان واضحتان من سجل الأسرة للمقبول في حال كان متزوجاً.

شهادة حسن السيرة والسمعة والسلوك.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة لوالد المتقدم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم إلى جانب ما يثبت ذلك في حال عدم وجود الوالد.

صورة من بطاقة الهوية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد المتقدم إن وجد.

صورة من بطاقة الهوية لوطنية لأم المقبول في حال لم تكن مُضافة بسجل الأسرة للوالد أو أي إثبات للأم.

إحضار عدد 8 صور حديثة وملونة يكون المتقدم فيها مكشوف الرأس مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

إحضار نسختان من السجل الأكاديمي للحاصلين على درجتي البكالوريوس والدبلوم مع إحضار الأصل للمطابقة.

معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حال كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

إحضار ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه كافة الطلبات المذكورة عالية، وفي حال وجود نواقص يتم استبعاد المتقدم من اللجنة.

يتم دخول منصة ابشر من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (jobs.sa).