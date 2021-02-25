نتيجة وظيفة مراقب أمن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج وموعد الإعلان عن كشوف الأسماء2021

نتيجة وظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب بسوهاج، من الوظائف التي تم الإعلان عنها من خلال شركة مياه سوهاج في عام 2020 هي وظيفتي فني معمل وأمين مخزن ووظيفة مراقب أمن، حيث أنه تم ظهور نتيجة وظيفة فني معمل ووظيفة أمين مخزن في ترقب نتيجة وظيقة مراقب أمن، وهي التي تم الإعلان عنها منذ شهور، وكانت لها شروط ومتطلبات، ويمكن معرفة النتيجة ومتطلبات الوظيفة معنا الآن، وفور ظهورها سيتم نشرها فوراً على هذا الرابط.

نتيجة وظيفة مراقب أمن شركة مياه الشرب بسوهاج 2021

نتيجة وظيفة مراقب أمن يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي،وذلك بالدخول:https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/Default.aspx، على هذا الرابط الموجود، وتستطيع الاستعلام بكتابة الرقم القومي الخاص بالشخص الذي تريد الاستعلام عن نتيجة تقدمه لهذه الوظيفة، حيث أن القبول الأولي للوظيفة يكون بناءاً على الشروط التي تم الإعلان عنها في منشور الوظيفة الرسمي سابقاً من خلال الشركة.

شروط قبول وظيفة مراقب أمن شركة مياه الشرب بسوهاج 2021

إعلان رقم 2 لسنة 2020 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن حاجتها لشغل وظيفة (مراقب أمن)، شروط وظيفة مراقب أمن هي:

المتقدم من أبناء محافظة سوهاج.

حاصلاً على أياً من المؤهلات الآتية:

دبلوم تجارة ثلاث سنوات. ثانوية عامة. ثانوية أزهرية.

أن يكون المتقدم للوظيفة أدى الخدمة العسكرية.

سن المتقدم لايزيد عن 35 عاماً من يوم 1/11/2020.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي ستقدمها الشركة.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي التي ستجريه الشركة.

استيفاء المتقدم لباقي الشروط للتعيين المقررة لاحقاً بلائحة نظام العاملين بالشركة.

قبول العمل بالديوان العام أو أي فرع من فروع الشركة طبقاً لاحتياج العمل.

التقديم يكون فقط من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

كشوف وأسماء المقبولين بوظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب بسوهاج 2021

تم الإعلان عن التقديم لوظيفة مراقب أمن في تاريخ 15/11/2020 وكان التقديم حتى يوم 30/11/2020، وفي هذه الفترة المقررة لم تلتفت الشركة لأي طلبات أخرى تم تقديمها.

كشوف وأسماء المقبولين لوظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب في سوهاج سيتم الإعلان عنها على الموقع الالكتروني لموقع الشركة الرسمي https://www.scww.com.eg/، حيث يتم قبول كلاً من المطابقين لشروط الإعلان قريباً.

وعلى الجميع متابعة الموقع أول بأول لمتابع مواعيد الأختبارات والمقابلات حيث أن الشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين أو اختبار المتخلفين عن موعد الاختبارات.