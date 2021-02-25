أسماء المقبولين بوظيفة مراقب أمن في شركة مياه الشرب بسوهاج 2021

أسماء المقبولين بوظيفة مراقب أمن شركة مياه الشرب بمحافظة سوهاج، حيث أنه تم الإعلان مسبقاً عن بعض الوظائف الخالية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، ومن هذه الوظائف التي تم الأعلان عنها هي وظيفة فني معمل وأمين مخزن، ووظيفة مراقب أمن، حيث تم الإعلان عن ظهور نتيجة فني معمل وأمين مخزن، وقامت الشركة بعمل اختبارات للمقبولين بالوظيفة مع تكملة باقي الإجراءات الأخرى بعد أن ظهرت نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين، حيث ستقوم شركة مياه الشرب بالإعلان قريباً عن ظهور نتيجة وظيفة مراقب أمن بها من خلال الاستعلام بالرقم القومي من رابط الشركة الرسمي وهو: https://www.scww.com.eg/.

أسماء المقبولين بوظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب بسوهاج 2021

أسماء المقبولي بوظيفة مراقب أمن بشركة مياه سوهاج سيتم الإعلان عنها فور ظهور على رابط الشركة الرسمي، حيث يتم الاستعلام كما ذكرنا سابقاً من خلال كتابة رقمك القومي، وتنبه الشركة على جميع المتقدمين لوظيفة مراقب أمن أنها غير مسئولة عن إبلاغهم عن موعد الاختبارات أو المتخلفين عن الاختبار، ولذلك يمكنهم متابعة الموقع إولاً بأول ليتعرفوا على أخبار الوظيقة المتقدم إليها الشخص، لأن الشركة تنشر أولاً الاستعلام عن نتيجتهم في القبول بالوظيفة، وبعد ذلك تحدد الشركة مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، أو مواعيد الكشف الطبي لهم.

كشوف الأسماء والاستعلام عن نتيجة وظيفة مراقب أمن ستكون من خلال الرابط المباشر للدخول على رابط الوظائف المتاحة بشركة مياه الشرب بمحافظة سوهاج.

شروط الوظيفة التي الإعلان عنها سابقاً هي أن يكون المتقدم من سكان محافظة سوهاج ومثبتاً ذلك في البطاقة الشخصية وقت التقديم، يكون المتقدم حاصل على مؤهل ثانوية عامة، أو ثانوية أزهرية، أو دبلوم تجارة 3 سنوات، أن يكون الشخص مؤدي الخدمة العسكرية لمدة عامين، اجتياز الاختبارات التي ستجريها الشركة، واجتياز الكشف الطبي، أن يقبل المتقدم العمل بالديوان العام أو في أي فرع من فروع الشركة حسب احتياجهم للعمل، سن المتقدم لايزيد عن 35 سنة من وقت التقديم، إن يكون المتقدم مستوفياً لباقي الشروط، تم التقديم للمسابقة من خلال الموقع الالكتروني لشركة مياه الشرب بسوهاج.

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كشوف أسماء المقبولين بوظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب وشروط الوظيفة