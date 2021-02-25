انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بشركة الفرجانى ماركت للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الفرجانى ماركت ” 40 شارع الزيتون – أمام شركة المياه الزيتون” نظرا للتوسعات عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات للمؤهلات المتوسطة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة الفرجانى ماركت

مطلوب عدد 5 مدير فرع، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 7 مدير اغذيه. مطلوب عدد 10 مدير اغذيه طازجة، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 10 مشرف بقالة مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب عدد 5 مشرف جزارة، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 مشرف بقالة، مؤهلات متوسطة وخبرة ثلاث سنوات. مطلوب عدد 55 كاشير من الجنسين، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، براتب 2800 جنية للذكور – 2600 جنية للإناث. مطلوب عدد 40 منسق ممرات، مؤهلات متوسطة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 40 بائع بقالة، براتب 2850 جنية. مطلوب عدد 40 بائع جزارة، براتب 2850 جنية، وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 30 عامل مخازن براتب 3450 جنية. مطلوب عدد 20 عامل نظافة براتب 2400 جنية، وان لا يزيد السن عن 40 سنة.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الفرجانى ماركت

يشترط للوظائف المطلوبة أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وان لا يقل المؤهل عن متوسط، والعمل 9 ساعات، بالمواقع التالية “المطرية – الزيتون – عين شمس – مدينة نصر – فيصل – السادس من أكتوبر – المهندسين – الهرم – شبرا الخيمة “.

وظائف آخري:

وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات صحية واجتماعية و أجازات وحوافز، وللراغبين في شغل الوظائف المطلوبة يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية : 01100781116 – 01222777251