نتائج المباحث العامة السعودية 1442 أسماء المقبولين عبر منصة ابشر توظيف jobs.sa

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج المباحث العامة 1442 “القبول المبدئي” للمتقدمين لشغل وظائف المباحث العامة السعودية للتعيين على الرتب التالية (رقيب – عريف – جندي)، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر منصة ابشر التوظيف jobs.sa عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالمباحث العامة 1442.

حيث أرفقت الإدارة العامة للقبول المركزي بالإعلان الوظيفي الخاص بنتائج قبول المباحث 1442 المستندات المطلوب إحضارها عند المراجعة أو المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى تعليمات خاصة بالحضور في المكان والموعد المحددين للمقبولين، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم التعرف على المستندات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى الحصول على رابط دخول منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية بالمملكة.

نتائج المباحث العامة 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر التوظيف الإلكترونية عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً لشغل وظائف المباحث العامة المعلن عنها للتعيين على الرتب (رقيب – عريف – جندي).

وذلك للتعيين على الرتب المذكورة بكافة مناطق المملكة العربية السعودية، وقد أوجبت الإدارة العامة للقبول المركزي على كافة المقبولين مبدئياً ضرورة إحضار الوثائق والمستندات الموضحة بالإعلان الوظيفي والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقع ثقفني.

ومن يرغب في التعرف على تفاصيل الإعلان الوظيفي للمباحث العامة، بالإضافة إلى طريقة تنزيل النموذج الذي سيتم تعبئته وإحضاره في موعد المراجعة والذي يتضمن العديد من التعليميات والبيانات والمستندات المطلوب إحضارها عند المراجعة، بالإضافة إلى الضوابط والتعليمات الواجب اتباعها عند المراجعة من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طباعة نموذج طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية “المباحث العامة” من منصة ابشر للتوظيف، ثم تعبئة النموذج وتوقيعه من الجهات المختصة ذات العلاقة، ومن ثم إحضاره في الموعد الخاص بالمقابلة الشخصية للمراجعة.

إحضار صورتان طبق الأصل من أصل المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المناسبة للوظيفة المتقدم عليها.

إحضار عدد 4 صور شخصية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمقبول، إلى جانب إحضار أصل الهوية للمطابقة.

صورتان واضحتان من سجل الأسرة للمقبول في حال كان المقبول مبدئياً متزوجاً.

إحضار شهادة حسن السيرة والسمعة والسلوك للمقبول.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة لوالد المقبول.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم إلى جانب ما يثبت ذلك في حال عدم وجود الوالد.

إحضار صورة من بطاقة الهوية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد المتقدم إن وجد.

إحضار صورة من بطاقة الهوية لوطنية لأم المقبول في حال لم تكن مُضافة بسجل الأسرة للوالد أو أي إثبات للأم.

إحضار عدد 8 صور حديثة وملونة مكشوف الرأس مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

إحضار نسختان من السجل الأكاديمي للحاصلين على درجتي البكالوريوس والدبلوم مع إحضار الأصل للمطابقة.

معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حال كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

إحضار ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه كافة الطلبات المذكورة عالية، وفي حال وجود نواقص يتم استبعاد المتقدم من اللجنة.

رابط دخول منصة ابشر الرسمي (jobs.sa) للاستعلام عن أسماء المقبولين ومعرفة موعد المراجعة ومكانها.

المستندات المطلوبة للمباحث 1442تعليمات الحضور للمطابقة لوظائف المباحث العامة 1442

أصدرت الإدارة العامة للقبول المركزي تعليمات يجب مراعاتها عند الحضور لمقر اللجنة للمطابقة بين المستندات المقدمة وقت التسجيل في الوظائف الخاصة بالمباحث العامة وبين المستندات الموجودة بحوزة المتقدم المقبول مبدئياً، حيث أوجبت حضور المقبول بالزي الرياضي (بنطلون أسود + فنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار + حذاء رياضي).

ويجب التقيد والالتزام بالموعد والمواقع المحددة للمقبول، وتحميل تطبيق توكلنا وإبراز النتيجة قبل دخول مقر اللجنة، بالإضافة إلى التقيد بالإجراءات الطبية الوقائية ضد فيروس كورونا، وطباعة إشعار المراجعة وإحضاره أثناء المراجعة، ويجب العلم أنه يفقد الطالب حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل في حال تأخر أو غاب عن المراجعة أو المطابقة في الوقت المحدد له.

كما يجب العلم أن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي بالوظائف المعلنة، ويُمنع اصطحاب المرافقين مهما كانت درجة قرابتهم، ويجب على المتقدم طباعة النموذج وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح، ومن ثم إحضاره في موعد المراجعة، ويتم تحميل النموذج بصيغة pdf من خلال النقر على الرابط المرفق بالإعلان الوظيفي.