وظائف خالية بالحرس الوطني السعودي بنده الصيانة والتشغيل لكافة المؤهلات

نقدم لكم وظائف خالية بالحرس الوطني السعودي وظائف حكومية حيث أعلنت عن وجود وظائف شاغرة على بند التشغيل و الصيانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويترانه سوف يتم فتح باب القبول لشغل هذه الوظائف الشاغرة على بند التشغيل لمن تتوافر فيهم الشروط لحملة الشهادات من البكالوريوس والدبلوم والثانوية وغير ذلك كما يجب توافر عده امتيازات في المتقدم للحصول على هذه الوظائف لدى الحرس الوطني سوف نقدم لكم الشروط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة وذلك وفقا للشروط والضوابط الواجب توافرها من خلال هذا الإعلان والواردة من وظائف الحرس الوطنى.

الوظائف الخالية في الحرس الوطني السعودي 2021 للرجال والنساء

قد أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن وظائف شاغرة و للراغبين في الحصول على هذه الوظائف لدى وزارة الحرس الوطني يمكنهم التقديم من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد مع الالتزام بكل الشروط والضوابط الخاصة بنموذج البيانات واليكم كافة الوظائف الخالية المعلن عنها وهي كالاتي:

مسمى الوظيفة: مهندس مدني.

المؤهل والخبرة: حاصل على بكالوريوس هندسة خبرة لا تقل عن عامين للرجال والنساء في المجال نفسه.

المؤهل والخبرة: حاصل على بكالوريوس هندسة خبرة لا تقل عن عامين للرجال والنساء في المجال نفسه. مسمى الوظيفة: فني الكترونيات.

المؤهل والخبرة: من حملة دبلوم صناعة وتحكم وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

المؤهل والخبرة: من حملة دبلوم صناعة وتحكم وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. مسمى الوظيفة: مشرف سلامة وصحة مهنية.

المؤهل والخبرة: من حملة الدبلوم في نفس المجال و خبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.

المؤهل والخبرة: من حملة الدبلوم في نفس المجال و خبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص. مسمى الوظيفية: مأمور مستودع.

المؤهل والخبرة: حاصل على دبلوم إدارة مستودعات مع خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال أو التخصص.

المؤهل والخبرة: حاصل على دبلوم إدارة مستودعات مع خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال أو التخصص. مسمى الوظيفة: عامل.

المؤهل أو الخبرة :من حملة الحاصلين على الشهادة الابتدائية.

ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما. يشترط اجتياز المقابلة الشخصية. يشترط على المتقدم اجتياز الكشف الطبي ويكون لائق طبيا وخالي من الأمراض أو العاهات الجسدية. يجب على المتقدم للوظيفة أن يكون طيب السمعة والسيرة والسلوك ولم يحكم عليه بأي أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة. يشترط على المتقدم ألا يكون محال على التقاعد وذلك من أي جهة حكومية. ضرورة الالتزام المتقدم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف نهائيا بعمل أداري. كافة الخبرات السابقة التي حصل عليها المتقدم في القطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة العمل الذي سيكلف به في هذه الوظيفة الجديدة مع إحضار إثبات شهادة مصدقة من الجهة التي كان يعمل بها مسجل فيها المسمى الوظيفة وموعد بداية و نهاية الخدمة ويجب أن تكون موثقة وذلك ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مرفق معها تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة التي قضاها بالعمل الخاص بالكامل. يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة مسجلة في برنامج (ساعد) وذلك للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية العامة وغير ذلك. يجب على المتقدم تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها أو احدي الوظائف الأخري أما سوف يستبعد طلب التوظيف في حال عدم التحديد.

شروط وظائف الحرس الوطني فى السعوديةمواعيد التقديم لوظائف الحرس الوطني

قد أفاد الحرس الوطني انه سوف يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1442/07/16وسوف ينتهي يوم الخميس الموافق1442/07/20 الساعة 11.59 مساءا.