انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الدولة يعلن عن مسابقة للتعيين .. ننشر الوظائف والشروط ورابط التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مجلس الدولة أعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد للعمل بمجلس الدولة وذلك من الحاصلين على كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو كلية الشرطة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية على أنه يشترط لقبول الشهادات الأجنبية أن يتم معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وسوف نتناول في السطور التالية تفاصيل المسابقة الجديدة التي أعلن عنها مجلس الدولة من حيث الشروط العامة للتعيين في مجلس الدولة وأيضاً مواعيد التقديم وشروط تسجيل الملف الإلكتروني للمتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

الشروط العامة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة :-

أعلن مجلس الدولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص به عن الشروط العامة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والتي يجب أن تتوافر تلك الشروط في المتقدمين وهذه الشروط هي:-

* أن يكون حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من احدي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو كلية الشرطة من احدي الجامعات المصرية أو الأجنبية على يتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للشهادات الأجنبية.

* التقدير التراكمي للمتقدم لا يقل عن جيد.

* عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

* أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة اللازمة لشغل تلك الوظيفة القضائية والتي تقدرها اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

* أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي ستتم بمعرفة مجلس الدولة.

* أن يثبت لدي المتقدم اللياقة الطبية وذلك وفق التحاليل والفحوصات التي ستحددها الجهات المختصة بمجلس الدولة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لتسجيل الملف الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد وكافة التفاصيل الأخرى وكيفية التقديم:-

يمكن الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بكيفية تسجيل الملف الإلكتروني للمتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس عبر رابط مجلس الدولة، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير 2021 وحتى 20 مارس 2021.