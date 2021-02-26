جداره نتائج النيابة العامة 1442 الإعلان عن أسماء المرشحين بالنيابة

جداره ومن خلال المنصة الرسمية ليها تم الإعلان من النيابة العامة عن من هم تم قبول ترشيحهم في النيابة العامة وتم الإعلان من خلال التصريح الرسمي الذي صدر من النيابة العامة في مطلع صباح اليوم 25 فبراير ومن خلال جدارة للتوظيف يمكن لكافة من كانوا قد قاموا بالتقديم علي النيابة العامة يمكنهم الاستعلام عن ما إذا تم قبولهم في النيابة العامة من عدمه حيث نتائج قبول النيابة العامة تم الإعلان عنها عن عدد معين لمن تم قبولهم في النيابة العامة وذلك لأن العدد الذي قام بالتقديم في النيابة العامة أكثر من الاحتياج وبناءً عليه تم الإعلان عن العدد الذي تحتاج أليه النيابة العامة ومن خلال استعلام نتائج النيابة العامة من خلال الرابط الرسمي الخاص في النيابة العامة لها يمكن لأي شخص أن يستعلم عن النتيجة الخاصة به حيث أن نتائج النيابة العامة متاحة الآن للجميع للتعرف علي التفاصيل الكاملة المتعلقة بها .

جداره والإعلان الرسمي الذي صدر من النيابة العامة صباح اليوم عن من هم تم ترشيحهم

جدارة للتوظيف التي تم الإعلان علي منصتها بتصريح النيابة العامة عن من هم تم قبولهم اليوم في الترشحات الخاصة بالوظائف الخاصة في النيابة العامة والتي كان معلن عنها في شهر يناير الماضي 2021 بشروط التقديم عليها والعدد المطلوب للوظائف في النيابة العامة والإعلان الذي تم اليوم الخاص في نتائج قبول النيابة العامة كانت الأسماء المرشحة للقبول تم إعلانها بالأسماء المرشحة في النيابة العامة والمرفقة برقم البطاقات الهوية الخاصة بالأشخاص المقبولين في الوظائف ويمكنهم أستعلام نتائج النيابة العامة من خلال الرابط الرسمي الخاص النيابة العامة أو من خلال منصة جدارة كما تم تحديد المواعيد الخاصة من النيابة العامة بالأشخاص المقبولين والذين سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في النيابة العامة معهم بناءً علي المواعيد المعلنة علي من النيابة العامة علي جداره وتم التأكيد من النيابة العامة علي شرط حضور الشخص للمقابلة الشخصة وإحضار البطاقة المدنية الخاصة به لمقابلته في النيابة العامة وأيضاً حضور الشخص بكافة الأوراق التي تثبت حصوله علي المؤهل وكافة المستندات المقدمة علي وظائف النيابة العامة التي تم تقديمها أثناء تقدمه للوظيفة في النيابة العامة وبدون هذه الأوراق لا يمكنه عمل المقابلة الشخصية .

منصة جدارة و النيابة العامة تم الإعلان عليه عن أسماء المرشحين والخطوات التي يجب الالتزام بها عند الحضور للمقابلات الشخصية النيابة العامة وضعت الشرط الخاص بالحضور للمقابلات الشخصية وشرط وجود بطاقة الهوية الوطنية للشخص . استعلام نتائج النيابة العامة ومن خلالها أعلنت عن شرط حضور الشخص مع كافة المستندات التي تم تقديمها سابقاً يتم من خلال جداره وإعلان النيابة العامة التعرف علي نتائج النيابة العامة 1442 وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن الخاص النيابة العامة . جداره للتوظيف من خلال المنصة وتصريح النيابة العامة الضغط علي الصفحة الخاصة في نتائج النيابة العامة لكي ما يتم التعرف نتيجة قبولك من عدمه في الوظائف المعلن عنها في النيابة العامة .

أسماء من تم ترشيحهم في الوظائف التي تخص النيابة العامة

جداره والتي تم من خلالها الإعلان من النيابة العامة عن من هم مقبولين في الوظائف الخاصة في النيابة العامة وكان هذا من خلال التصريح الرسمي من النيابة العامة في مطلع صباح اليوم 25 فبراير ويمكن لكافة من هم كانوا قد تقدموا للحصول علي الوظائف التي تم الإعلان عنها الدخول علي الرابط الرسمي الخاص في النيابة العامة ويمكنهم استعلام نتائج النيابة العامة من خلال منصة جداره للتوظيف ويستعرضون نتائج قبول النيابة العامة .