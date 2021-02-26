انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/2/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية على مصر فايف، حيث نستمر في عرض أحدث الوظائف اليومية والأسبوعية لكافة متابعي مصر فايف، ونتابع اليوم عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26 فبراير 2021.

نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة، مئات الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة وبدون مؤهل من مهندسين وإداريين ومحاسبين ومحامين وفنيين وحرفين وعمال وسائقين وسكرتارية وغيرها من الوظائف المتاحة والمعلنة بالجريدة للعمل بكبرى الشركات والمصانع والمكاتب، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف وفرص العمل المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

وظائف خالية بشركة كومبى ايجيبت لضواغط ومجففات الهواء. مطلوب عمال وفنيين للعمل فورا بشركة السمايا اليكترونكس بالمنطقة الحرة. مطلوب محاسبين للعمل بالمملكة العربية السعودية. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال مهمات الوقاية الشخصية للمصانع. مطلوب محامين جدول عام وابتدائي للعمل بمكتب محاماة شهير بوسط البلد. وظائف خالية بشركة توزيع أدوية كبرى بحدائق القبة. مطلوب سائقين رخصة مهنية للعمل فورا بشركة كبرى. مطلوب سائقين للعمل بمصنع ألومنيوم بالعبور.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26-2-2021 على مصر فايف.