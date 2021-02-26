انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021 | 7 تخصصات مطلوبة قد تكون أنت واحد منهم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قد أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة وظائف عام 2021 الجديدة بالبنك، كما أوضح البنك برئاسة هشام عكاشة، عن وجود فرص عمل جديدة للشباب حديثي التخرج من كافة دفعات 2016 حتي 2019.

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021

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حيث يستعرض موقعنا مصر فايف خلال التقرير الأتي ، وظائف البنك الأهلي المصري الجديدة حيث أعلن البنك من خلال الموقع الرسمي، إنه يوجد هناك تخصصات مطلوبة للعمل داخل البنك من كلية التجارة وكذلك إدارة الأعمال في كلآ أقسام “المحاسبة، والضرائب، التسويق، وأيضًا الإدارة، والتجارة الخارجية، وكافة مجالات، التمويل، المالية، الإئتمان،وأيضًا لوجيستيات، إدارة الأعمال، وأخيرًا الموارد البشرية“.

كيفيه التقديم لوظائف البنك الاهلي 2021

وفيما يلي نوضح الشروط وطرق التقديم للوظائف الخاصة بالبنك الأهلي الجديدة، وكذلك التخصصات المطلوبةوخطوات التقديم كاملة:

شروط التقديم لظائف البنك الاهلي 2021

الآن شروط التقدم:

– أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من أي من الجامعات أو الاكاديميات وكذلك المعادلة من المجلس الأعلىللجامعات في مصر.

– وأيضًا أن يكون كافه المتقدمين من الحاصلين على تقدير جيد تراكمي فأعلى.

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وكذلك ألا يكون للمتقدم أي اقارب بالبنك من الدرجة الأولي حتى الدرجة الثالثة وفقا للجدول المرفق الخاص بالبنوك.

– أن لا يزيد سن المتقدم عن 28 عام ميلادي عند التعيين

– كما لا بد ان يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي

الكليات وكافة التخصصات المطلوبة:

– تجارة بكافة التخصصات(محاسبة، ضرائب، وكذلك تمويل، تسويق، إدارة أعمال، تجارة خارجية)

– وأيضًا إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، وأيضا مالية، موارد بشرية، تخصص نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، تخصصإدارة اعمال دولية، وأيضًا لوجستيات، تسويق)

– وأيضًا تخصصات اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

– وكذلك تكنولوجيا المعلومات

– حاسبات ومعلومات

– هندسة حاسبات، تخصصات (حاسبات، اتصالات).

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