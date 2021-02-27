فرص عمل لجميع المؤهلات بفندق جي دبليو ماريوت

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محمد سياف - ابو ظبي - يعلن فندق جي دبليو ماريوت ” التجمع الأول – طريق السويس – الطريق الدائري – داخل حي ميراج ” عن حاجته إلى شغل عدد من فرص العمل الشاغرة للمؤهلات العليا و المتوسطة، للعمل بفرع الفندق بالتجمع الأول، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف فندق جي دبليو ماريوت

مطلوب ويتر مقدم طلبات، و يشترط مؤهلات عليا و متوسطة. مطلوب استيوارد، مؤهلات عليا، و يشترط خبرة. مطلو طباخ، مؤهل متوسط. مطلوب هاوس كيبينج. مطلوب هوست استقبال.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف فندق جي دبليو ماريوت

يشترط مؤهلات متوسطة و عليا و خبرة لا تقل عن سنة في نفس مجال العمل، كما يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و العمل 8 ساعات، و تقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية، بالإضافة إلى أرباح سنوية و وجبات و توفر وسائل مواصلات.

وظائف آخري:

ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوب يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالنموذج التالي “وظائف فندق جي دبليو ماريوت” والحضور مباشرة إلى العنوان التالي “داخل فندق جي دبليو ماريوت- التجمع الأول – طريق السويس – الطريق الدائري – داخل حي ميراج” يوم الاثنين الموافق 1/3/2021، و للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية : 01144711223 – 24115588