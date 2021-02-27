تعرف الآن علي أحدث وظائف بنك مصر لحديثي التخرج- كافة الشروط والتخصصات المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - الآن وظائف بنك مصر، حيث يحرص العديد من الشباب حديثي التخرج داخل جمهورية مصر العربية، بالبحث عن فرصة عمل ووظيفة مناسبة له تحقق تطلعاته، وذلك بعد إنهائه مشواره الدراسي سواء كان الجامعي أو غيره، ونحن الآن في موقع مصر فايف نقدم لكم نشرة وظائف هامة لكل الشباب في بنك مصر ولجميع التخصصات والمؤهلات، كما نحرص علي نشر المستندات والاوراق المطلوبة لهذه الوظائف، إلي جانب الشروط التي من الواجب توافرها فيمن يسعي إلي أن يتقدم لتلك الوظائف، وكذلك المرتبات التي من المفترض ان يتقاضاها الشاب من هذه الوظيفة.

وظائف بنك مصر لحديثي التخرج- 2016-2020

في هذا الموضوع سنتناول الحديث عن الوظائف المتاحة والمتوفرة والتي قد أعلن عنها بنك مصر عن طريق الموقع الرسمي له على“الإنترنت” كما سنوضح لكم أيضًا في هذا الصدد، أبرز تلك الوظائف وكافة الشروط المطلوبة لها، وكذلك كافة الحقوق والامتيازات التي تحصل عليها عند بدأ التعيين.

الوظائف المطلوبة بنك مصر 2021:

1– مسئول عن الخدمات المصرفية، محافظة– جنوب سيناء.

2–وأيضًا >>أخصائي تمويل.

3– مسئول مبيعات.

كافة الشروط المطلوبة :

– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي من إحدى الكليات أو أكاديمية السادات وكذلك الأكاديمية البحرية، وأيضًا المعهد الكندي العالي.

– ألا يتخطي سن المتقدم عن 30 عامًا.

– أن يكون المتقدم من إحدي دفعات 2016 وإلي 2020 وبتقدير عام جيد تراكمي فأكثر.

– علي المتقدم أن يجيد مهارات التواصل، والبرامج المكتبية.

– ألا يكون قد سبق للمتقدم دخول اختبارات مسبقا في بنك مصر.

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