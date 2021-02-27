وظائف بنك القاهرة | إعلان فتح باب التعيين 2021- تعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - حيث أنه قد أعلن بنك القاهرة حديثًا من خلال موقعه الإلكترونى الخاص به، عن بدأ إستلام قبول طلبات التعيين للعمل داخل البنك فى مصر، وأيضًا حاجته للكثير من الوظائف المتاحة لأصحاب المؤهلات العالية، وكذلك المتوسطة والدبلوم وأيضًا بدون مؤهل للعمل داخل بنك القاهرة لسنة 2021: وظائف بنك القاهرة – شروط التقديم 2021 علي المتقدم أن يكون قد تخرج من كليات التجارة أقسام محاسبة أو تخصص إدارة أعمال بتقدير عام جيد تراكمي .

التدريب على الإكسل المحاسبة وإحدي برامج المحاسبة الشهيرة مثل (Quickbooks-Peachtree)

كذلك القدرة على التعامل مع أنظمة السحب والإيداع وأيضًا خصائص الكروت الذكية .

كذلك على المتقدم أن يكون جيد بإستخدام الحاسب الألى .

التدريب على جميع برامج الأوفيس ويعد أهمها الأكسيل المحاسبى .

تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقه للتعامل مع جميع العملاء من مختلف الدول .

أن يكون يتمتع بمهارات الإتصال والقدرة على إكتساب العميل وإرضائه .

كذلك إجادة كافة المهام الإدارية بالنسبة لجميع ألمتقدمين الإداريين .

أيضًا حسن الإلتزام والإنصات لتعليمات اداره البنك .

حصول المتقدم علي مؤهل يناسب شغل الوظيفة الحالية .

أن يتمتع بمهارات الإتصال والقدرة على العمل الجماعي . قد يهمك أيضًا: كافة الأوراق المطلوبة – وظائف بنك القاهرة 2021 تقديم نسخة حديثة من ال C.V الخاص بك موضحاً به كافة ” مجموع الدرجات – الشعبه – كذلك التقدير التراكمى – والبريد الإلكترونى “

تقديم صورة من شهادة ميلاد حديثه بها الرقم الثلاثي ( كمبيوتر ).

تقديم إستمارة فحص طبى شامل من التأمين الصحى في مصر .

كذلك صوره البطاقة الشخصية ( سارية ).

تقديم كافة شهادات الخبرة التى تم إكتسابها من قبل .

توضيح كافة البيانات الخاصة بك من أرقام التليفون وأيضا البريد الإلكترونى والعنوان .

تقديم صورة من شهادة مؤهلك الدراسي مع بيان التقدير العام التراكمي .

تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة الخاصة بك أو مايعادلها .

تقديم شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل – للمتقدمين من الذكور .

تقديم فيش جنائي حديث لم يمر علي إستخراجه 3 أشهر، ويكون موجه للبنك . نظام التعيين المتبع في بنك القاهرة أولًا .. أن يكون مجموع الدرجات بتقدير عام جيد . ثانيًا .. الأولويه في التعيين عند إجراء المقابلات للتقديرات الأعلى. ثالثًا .. أن لا يتخطي سن المتقدم عن 28 سنه . رابعًا .. إجتياز المتقدم كافة إختبارات البنك وحصوله على درجه ” مصرفى بنسبة 75 فأعلى ، وكذلك من 60 حتى 74 درجه تجزئه مصرفيه “ خامسًا .. يجب أن يكون المتقدم قاطن في المنطقه الواقع فى دائرتها فروع البنك . إقرأ أيضًا:

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