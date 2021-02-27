انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية 2021 | تعرف الآن علي كآفة الشروط والبيانات المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وأيضًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وأيضًا مؤسسة كير مصر لتنمية المشروعات، عن طريق مبادرة “طور وغير“، عن العديد من الوظائف الشاغرة في كبرى الشركات، وتجدر الاشارة ألي أنه هناك مقابلات شخصية تبدأ من الغد الاحد 28 فبراير، وفقا لمواعيد شركة كما هو موضح في التفاصيل الأتيه.

وظائف خالية 2021

حيث أننا الآن بصدد أن نستعرض أمامكم من خلال موقعنا مصر فايف، كافة الوظائف الشاغرة في أكبر الشركات والمؤسسات في مصر 2021، ويتم ذلك من خلال عرض عده صور قمنا على إعدادها لكم، حيث تحتوي علي كافة الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف المعلنة، كما تحتوي أيضًا علي جميع العناوين ومواعيد المقابلات، التي تختص بها كل شركة أو مؤسسة بذاتها، لذلك يجدر التنبية الي التأكد من كافة البيانات الموضحة للوظائف المطروحة جيدًا:

-شركة مطر للأحذية:-

للتقدم لتلك الوظيفة يرجي ملئ الإستماره من “هنا“، والحضور في الميعاد من الساعة ال 10 صباحًا، وإلي الساعة 3 عصرًا.

شركة أمان لتمويل المشروعات:-

للتقدم للوظيفة الرجاء ملئ الاستمارة التالية “هنا“.

شركة بيوجروب :-

للتقدم للوظيفة برجاء ملئ الإستماره التالية ، “هنا“، والحضور في مقر الشركة من الساعة العاشرة صباحا، وإلي الساعة الثالثة عصرًا.

فندق جي دبليو ماريوت:-

للتقدم للوظيفة برجاء التسجيل من “هنا“، والحضور مباشرةً إلي الفندق.

مجموعة أولاد رجب:-

للتقدم للوظيفة برجاء التسجيل “هنا“، والحضور مباشرةً في العنوان والمعاد الموضحين في الصورة.

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