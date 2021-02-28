وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وكيفية التقديم بها، أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أمس الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير عن وظائف شاغرة بها لكلا الجنسين من النساء والرجال بتخصصات مختلفة، وأوضحت الجامعة أن التسجيل بوظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية يكون بإحدى الفروع إما مدينة الرياض أو مدينة جدة على أن يكون المتقدم متوافر به الشروط التي وضعتها الجامعة.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تعتبر جامعة الملك سعود بن عبد العزيز من أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث تعتمد على الكثير من طرق التعليم والتدريس للطلاب، وتأسست جامعة الملك سعود في العام الميلادي 1957 في السادس من شهر نوفمبر والموافق عام 1377 هجريًا بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الأول، ولذلك فهي من أقدم وأعرق جامعات المملكة العربية السعودية.

تخصصات وظائف جامعة الملك سعود

أوضحت جامعة الملك سعود أن الوظائف الشاغرة بها تحتاج للتخصصات التالية فقط:

مساعد أسنان أول. مساعد أسنان ثاني. أخصائي إحصاء حيوي. محلل معلومات للقوى العاملة. محاسب ثالث. مشرف نقل لتقنية الملكية الفكرية. مشرف لخدمات الموظفين. مصمم جرافيك ثاني. أخصائي مزايا وتعويضات. مراقب إطفاء. أخصائي توظيف ثاني. مسئول مناوبات. مسئول تدريب للحماية الحريق.

شروط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

يجب على الراغبين التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الشاغرة امتلاك الشهادات التالية:

شهادة البكالوريوس.

شهادة الدبلوم.

شهادة الثانوية العامة.

أما عن شروط التقديم في الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية فهي:

الجنسية السعودية لأي فرد متقدم رجل كان أو إمرأة. يجب أن يمتلك المتقدم لخبرة من سنة حتى خمس سنوات في مجال العمل المقدم عليه، أو من 12 شهر حتى 60 ما يعادلها من خبرة. على المتقدم أن يكون على دراية تامة بطرق التعامل مع الحاسب الآلي جيدًا.

كيفية التقديم في وظائف جامعة الملك سعود

أوضحت الجامعة أن التقديم للوظائف الشاغرة المتاحة بها يتم من خلال موقع جامعة الملك سعود الإلكتروني الرسمي