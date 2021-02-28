رابط الاستعلام بالرقم القومي عن نتيجة وظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب بسوهاج 2021

نتيجة وظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حيث تم الإعلان عن هذه الوظيفة في شهر 11 من عام 2020، وهو يعتبر الإعلان الثاني للوظائف المطلوبة بشركة مياه الشرب بسوهاج، وذلك لأن الشركة قامت بنشر بعض الوظائف الأخرى المطلوبة قبل وظيفة مراقب أمن، وهي وظيفة فني معمل ووظيفة أمين مخزن، حيث تم إجراء الاختبارات لوظيفة فني معمل وأمين مخزن تحريرياً من خلال موقع الشركة على الموقع الالكتروني، حيث قام الطالب بأخذ رقم سري واسم مستخدم لفتح شاشة الاختبار الخاصة به، وتبقى الآن الإعلان عن نتيجة وظيفة مراقب أمن.

رابط الاستعلام عن نتيجة وظيفة مراقب أمن شركة مياه الشرب بسوهاج 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة وظيفة مراقب أمن، حيث سيتم تفعيل رابط الاستعلام من خلال موقع الشركة الرسمي، حيث يقوم المتقدم سابقاً للوظيفة بالدخول على الرابط أو معرفة المزيد تحت الإعلان الموجود بالموقع، ثم يقوم بكتابة رقمه القومي الخاص به، أو رقم الشخص الذي يريد الاستعلام عنه، ثم يضغط بحث، والاستعلام عن نتيجة مراقب أمن لا يختلف كثيراً عن الاستعلام عن نتيجة فني معمل وأمين مخزن، حيث أنه يمكنك إما الدخول على الرابط الرسمي لشركة مياه الشرب بسوهاج الرسمي https://www.scww.com.eg/، أو الدخول مباشرةً على رابط الوظائف المتاحة https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/Default.aspx وستجد كل ما هو جديد بخصوص الوظائف المتاحة شركة مياه سوهاج.

شروط مسابقة وظيفة مراقب أمن من شركة مياه الشرب بسوهاج

كما ذكرنا أن وظيفة مراقب أمن لها شروط قبول للتقديم بالوظيفة، حيث أن البعض عند الاستعلام يجد نفسه غير مقبول بالوظيفة وهو لا يقرأ الشروط جيداً، وللقبول بالوظيفة عدة شروط إذا توافرت في المتقدم يتم قبوله، حيث بعد ذلك يتم المتابعة مع شركة مياه الشرب بسوهاج لمتابعة باقي الإجراءات من اختبارات ومقابلات وغيرها، والشروط التي كانت معلنة مع وظيفة مراقب أمن هي:

الشخص من أبناء المحافظة (سوهاج).

حاصل على إحدى المؤهلات الآتية(دبلوم تجارة 3 سنوات_ثانوية أزهرية_ثانوية عامة).

تأدية الخدمة العسكرية لمدة عامين.

سن المتقدم لايتجاوز ال 35 عاماً في يوم 1/11/2020.

اجتياز الاختبارات التي ستجريها الشركة، واجتياز الكشف الطبي.

مستوفياً لباقي الشروط المقررة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

يقبل الشخص العمل بأي فرع من فروع الشركة، او العمل بالديوان العام.

التقديم كان من خلال موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.