الاستعلام عن نتائج وظائف المباحث العامة برقم الهوية 1442

الاستعلام عن نتائج وظائف المباحث العامة, قامت المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية أنه قم تم الانتهاء من صدور جميع النتائج الخاصة بالمتقدم في وظائف المباحث العامة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية, وتابعت المباحث العامة أنه يجب علي جميع المتقدمين لهذه الوظائف التوجه إلي منصة أبشر للاستعلام عن نتائج الوظائف بمختلف الدرجات التي كانت معلن عنها, حيث أن المقبولين مبدئياً في هذه المرحلة سوف يخضعون بعد ذلك لمقابلات شخصية للاختيار من بينهم, كما يجب إحضار بعض من الأوراق والمستندات المطلوبة من المباحث العامة أثناء التوجه للمقابلة الشخصية, ولمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج وظائف المباحث العامة, والأوراق المطلوبة أثناء الذهاب للمقابلة قم بمتابعة هذا المقال.

الذهاب إلي موقع ابشر للخدمات الإلكترونية من خلال الرابط موقع ابشر. الضغط علي وظائف المباحث العامة, ثم الضغط على جملة معرفة نتيجة القبول المبدئي انقر هنا. ملء البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية والجنس والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد ورقم هوية الأب ورقم الوظيفة. ثم الضغط في الأخير علي عرض, ليقوم الموقع بعرض كافة المعلومات عن القبول المبدئي لوظائف المباحث العامة, أو إذا لم يحالفك الحظ في القبول في هذه المرة ولم تنطبق عليك الشروط.

الاستعلام عن نتائج وظائف المباحث العامة بالمملكة العربية السعوديةالأوراق المطلوبة لوظائف المباحث العامة في حالة القبول

حددت المباحث العامة مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية وذلك في حالة أنه قد تمت الموافقة المبدئية علي طلبك للتوظيف في المباحث العامة:

إحضار شهادة الخدمة العسكرية. عدد اثنين صورة طبق الأصل من صورة المؤهل العلمي الحاصل عليه الشخص المتقدم للوظيفة. إحضار اصل الهوية الوطنية مع إرفاق اربع صور من الهوية الوطنية معك, كما يقوم بإحضار صورة الهوية الوطنية للأب أو سجل الأسرة للأب. وثيقة حسن سير وسلوك. عدد 2 صور من سجل الأسرة للأبوين. إحضار عدد ثمان صور شخصية مقاس 4×6. في حالة عدم وجود الأب أو أنه توفي إلي رحمة الله فيجب علي الشخص الراغب في الحصول على الوظيفة إحضار ما يثبت ذلك.رابط الاستعلام عن أسماء المقبول في المباحث العامة.